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Петербург упал до 8-го места в рейтинге АСИ

Санкт-Петербург занял восьмое место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Первые пять мест достались Башкортостану, Тульской, Тюменской областям, Татарстану и Москве.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 4 июня на Петербургском экономическом форуме презентовали рейтинг Агентства стратегических инициатив. Как заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупышева, рейтинг проводился путём опроса 400 тысяч предпринимателей. По её словам, рейтинг был подсчитан по итогам сложного пандемийного года. Судя по данным опроса, регионы бросили большие силы на помощь бизнесу.

Фото: «Фонтанка.ру»
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«Важно отметить: сократился уровень давления на бизнес. Это впервые. Каждый год предприниматели говорили о росте административного давления и проверок. Почти на 30 процентов снизилась доля предпринимателей, которые говорят о давлении», — отметила Чупышева.

Фото: «Фонтанка.ру»

По итогам 2017 года объём инвестиций в основной капитал в Петербурге достиг 658,5 млрд рублей, это на 13% выше аналогичного показателя за 2016 год. Тогда Северная столица стала 17-й из 85. В 2016-м — 22-й. В 2018 году рейтинг Петербурга неожиданно подскочил до 4-й строчки. В 2019 году Санкт-Петербург занял 5 место.

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Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Губернатор Беглов и стратегические инициативы?
Разве это хоть как-то совместимо?
Хотя, по правде говоря, это Агенство, скорее всего шутит с огромным сарказмом, о какой вообще стратегии можно сейчас говорить в России?
264934931
"Почти на 30 процентов снизилась доля предпринимателей, которые говорят о давлении" - просто они уже прикрыли свой бизнес.
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