Санкт-Петербург занял восьмое место в ежегодном рейтинге Агентства стратегических инициатив. Первые пять мест достались Башкортостану, Тульской, Тюменской областям, Татарстану и Москве.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 4 июня на Петербургском экономическом форуме презентовали рейтинг Агентства стратегических инициатив. Как заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупышева, рейтинг проводился путём опроса 400 тысяч предпринимателей. По её словам, рейтинг был подсчитан по итогам сложного пандемийного года. Судя по данным опроса, регионы бросили большие силы на помощь бизнесу.
«Важно отметить: сократился уровень давления на бизнес. Это впервые. Каждый год предприниматели говорили о росте административного давления и проверок. Почти на 30 процентов снизилась доля предпринимателей, которые говорят о давлении», — отметила Чупышева.