Роскачество рассказало, как мошенники обманывают выпускников с ЕГЭ

В дни проведения ЕГЭ в России активизируются мошенники, предупреждает Роскачество. В этом году испытания для учеников 11 классов школ продлятся до 17 июля, 4 июня выпускники пишут экзамен по русскому.



«Не все выпускники используют время для подготовки с умом — они ищут наиболее простой путь, рискуют и допускают ошибку, из-за которой могут провалить ЕГЭ, не поступить в ВУЗ своей мечты и лишиться солидной денежной суммы. Выпускники ищут в сети ответы, заходят на подозрительные сайты, переводят деньги за решения незнакомцам — все это ради того, чтобы получить гарантии и высокий балл на ЕГЭ», — отмечается в сообщении Роскачества 4 июня.

