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Роскачество рассказало, как мошенники обманывают выпускников с ЕГЭ

В дни проведения ЕГЭ в России активизируются мошенники, предупреждает Роскачество. В этом году испытания для учеников 11 классов школ продлятся до 17 июля, 4 июня выпускники пишут экзамен по русскому.

«Не все выпускники используют время для подготовки с умом — они ищут наиболее простой путь, рискуют и допускают ошибку, из-за которой могут провалить ЕГЭ, не поступить в ВУЗ своей мечты и лишиться солидной денежной суммы. Выпускники ищут в сети ответы, заходят на подозрительные сайты, переводят деньги за решения незнакомцам — все это ради того, чтобы получить гарантии и высокий балл на ЕГЭ», — отмечается в сообщении Роскачества 4 июня.

Мошенники выстроили крупную инфраструктуру: сотни сайтов, групп и каналов. По оценкам Group-IB Digital Risk Protection, обнаружено как минимум 102 мошеннических ресурса с суммарным количеством подписчиков более 3 миллионов, у самого популярного телеграм-канала — более 700 тысяч. Цена за «правильные ответы» от 400 до 1200 рублей за предмет. Другой вариант — вступление в закрытые группы за более солидные суммы. Но ответов в итоге никто не получает: набрав денег, мошенники исчезают до следующего лета, в лучшем случае присылают неактуальные прошлогодние ответы.

Как заявляет Рособрнадзор, сотрудники ведомства каждый год мониторят сайты, предлагающие задания ЕГЭ, и ещё ни разу не обнаружили подлинные утечки. Ведомство категорически не рекомендует гуглить «настоящие» ответы: хотите получить высокий балл — готовьтесь к экзаменам честно.

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Комментарии (2)

blackcatwhitecat
Мошенники дурят мошенников )) Ну и пусть, может поймут наконец что голова не только для того, чтобы в нее есть и селфиться
Gorki
Смотрю в стране процветает мошенничество везде.
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