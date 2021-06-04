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В Госдуме задумались о новом налоге на недвижимость

В России надо поднять налог для граждан с крупной недвижимостью, в том числе большим количеством квартир, считает первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов.

«Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», — цитирует депутата URA.RU 4 июня.

Кроме того, Щапов выступает за более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты. Однако прежде чем сформулировать законопроект, необходимо провести дополнительные расчёты.

Министр финансов Антон Силуанов на ПМЭФ заявлял, что правительство обещало не менять ключевые налоговые ставки до 2024 года, но «жизнь богаче» — отдельные вопросы налогообложения требуют корректировки.

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