В Госдуме задумались о новом налоге на недвижимость

В России надо поднять налог для граждан с крупной недвижимостью, в том числе большим количеством квартир, считает первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов.



«Например, когда у человека, кроме одной квартиры, есть еще четыре-пять, которые он сдает. Здесь можно обсуждать дополнительную нагрузку при превышении определенной площади на одного гражданина в собственности. Например, 100 и более квадратов на человека — явно признак состоятельности, и можно обсуждать повышенную ставку налога на имущество», — цитирует депутата URA.RU 4 июня.

