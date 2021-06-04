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Со стрельбой под Петербургом задержали бывалого угонщика. В гараже нашли пять пропавших машин

Под Петербургом задержали подозреваемого в угоне иномарки на миллион

В гараже, оборудованном под разборку угнанных машин, сотрудники уголовного розыска Красногвардейского УМВД задержали подозреваемого в краже «КИА Рио». Он решил не сдаваться, пришлось использовать табельное оружие.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июня в пресс-службе ГУ МВД, ночью 2 июня от дома 3 по улице Корнея Чуковского угнали автомобиль «КИА» стоимостью почти миллион рублей. Оперативники 66 отдела полиции и УгРо района за два дня вычислили не только предполагаемого угонщика, но и место, где хранилась украденная иномарка.

В гараже под Шлиссельбургом, помимо «КИА», полицейские нашли еще четыре угнанные машины корейского и японского происхождения.

Владел боксом 43-летний петербуржец с богатым криминальным прошлым: несколько лет он провёл в местах лишения свободы за 22 автомобильных угона. «Освободившись менее года назад, он вернулся к привычному занятию, организовав авторазборку краденых иномарок в арендованном гараже на улице Пролетарской в Шлиссельбурге. Туда злоумышленник пригонял угнанные иномарки. Некоторые из них он разбирал на запчасти, другие подвергались перебивке идентификационных номеров, а после реализовывались», — сообщает главк.

ГУ МВД по Петербургу и области

Мужчину оперативники застали прямо в разгар «трудового» процесса. «Ремонтник» оказал полицейским сопротивление и попытался скрыться, но предупредительный выстрел из табельного оружия быстро его вразумил.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Кроме того, проводятся мероприятия по установлению его соучастников.

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Комментарии (3)

Pilat
Пока все новости о задержании мелких автоворов.
А машины как угоняли, так и угоняют.
Вот когда в статистике города будет ноль угнанных, тогда и будем радоваться.
Serg_I
Хорошая новость к концу недели!
Dim22
Если это не автохлам , то Любая машина стоит от миллион
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