В гараже, оборудованном под разборку угнанных машин, сотрудники уголовного розыска Красногвардейского УМВД задержали подозреваемого в краже «КИА Рио». Он решил не сдаваться, пришлось использовать табельное оружие.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 июня в пресс-службе ГУ МВД, ночью 2 июня от дома 3 по улице Корнея Чуковского угнали автомобиль «КИА» стоимостью почти миллион рублей. Оперативники 66 отдела полиции и УгРо района за два дня вычислили не только предполагаемого угонщика, но и место, где хранилась украденная иномарка.
В гараже под Шлиссельбургом, помимо «КИА», полицейские нашли еще четыре угнанные машины корейского и японского происхождения.
Владел боксом 43-летний петербуржец с богатым криминальным прошлым: несколько лет он провёл в местах лишения свободы за 22 автомобильных угона. «Освободившись менее года назад, он вернулся к привычному занятию, организовав авторазборку краденых иномарок в арендованном гараже на улице Пролетарской в Шлиссельбурге. Туда злоумышленник пригонял угнанные иномарки. Некоторые из них он разбирал на запчасти, другие подвергались перебивке идентификационных номеров, а после реализовывались», — сообщает главк.
ГУ МВД по Петербургу и области
Мужчину оперативники застали прямо в разгар «трудового» процесса. «Ремонтник» оказал полицейским сопротивление и попытался скрыться, но предупредительный выстрел из табельного оружия быстро его вразумил.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Кроме того, проводятся мероприятия по установлению его соучастников.