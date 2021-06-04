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Рогозин рассказал любимый анекдот про Юру

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал свой любимый анекдот на космическую тему.

«Мой любимый анекдот?! Слушайте, я раньше был рассказчиком анекдотов, я знал их много. Поэтому выбрать любимый, это, наверное, сложно. Один из любимых вам расскажу», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.

Космонавт Юрий Гагарин возвращается из своего полёта и попадает на приём в Кремль. За обеденным столом рядом с ним сидят с одной стороны — Никита Хрущёв, а с другой — патриарх. «Хрущёв спрашивает: «Юра, ты там был, ты что-то видел?», а он говорит: «Угу». «Юра, никому не рассказывай». «Святейший» тоже спрашивает: «Юра, ты там был, ты что-то видел?», он отвечает отрицательно. «Юра, никому не рассказывай!» — цитирует Рогозина РИА 4 июня.

«Хороший анекдот, смешной, забавный, но в целом нам не до анекдотов. У нас такие бывают анекдотические ситуации порой, сама жизнь их подсказывает. Только они иногда бывают не очень смешные. Поэтому стараемся поменьше шутить, побольше двигаться вперед», — отметил глава Роскосмоса.

Петербургский международный экономический форум стартовал 2 июня. Он продлится четыре дня. В деловой программе десятки дискуссий о глобальной и российской экономике, социальной и технологической повестке.

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Комментарии (2)

кdивое_зеdкало
…ну дальше бы развивал, данный свыше, Дар рассказчика анекдотов, чё в космос-то полез?! Или только такие там и нужны?
Dimitry Antonov
Человек-анекдот на ПМЭФ-2021.
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