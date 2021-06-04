Рогозин рассказал любимый анекдот про Юру

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме рассказал свой любимый анекдот на космическую тему.



«Мой любимый анекдот?! Слушайте, я раньше был рассказчиком анекдотов, я знал их много. Поэтому выбрать любимый, это, наверное, сложно. Один из любимых вам расскажу», — сказал Рогозин в интервью РИА Новости.



Космонавт Юрий Гагарин возвращается из своего полёта и попадает на приём в Кремль. За обеденным столом рядом с ним сидят с одной стороны — Никита Хрущёв, а с другой — патриарх. «Хрущёв спрашивает: «Юра, ты там был, ты что-то видел?», а он говорит: «Угу». «Юра, никому не рассказывай». «Святейший» тоже спрашивает: «Юра, ты там был, ты что-то видел?», он отвечает отрицательно. «Юра, никому не рассказывай!» — цитирует Рогозина РИА 4 июня.

