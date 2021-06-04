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После лобового на Приморском шоссе «Мерседес» уменьшился на треть. На кадрах очевидцев — обездвиженное тело

В Ленинградской области столкнулись «Ниссан» и «Мерседес»

О тяжёлой аварии в Выборгском районе Ленинградской области сообщают 4 июня в соцсетях очевидцы. По их словам, погиб человек.

ДТП произошло 3 июня около 23:20 в районе 54–55 километров Приморского шоссе недалеко от озера Высокинское, между поворотом на Лужки и старым поворотом на Рябово, не доезжая Приморска. «Водитель признаков жизни не подаёт. Найдите родственников», — просили в группе «Интересный Приморск» во «ВКонтакте».

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В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» описывают обстоятельства. «По словам водителя Nissan Pathfinder, водитель "Мерседеса" не справился с управлением после случайного заезда на обочину и вылетел на встречку. Водитель "Мерседеса" погиб на месте», — сообщает очевидец.

На кадрах, опубликованных в группе, видно тело мужчины на пассажирском сиденье. Можно предположить, что водитель не был пристёгнут и его откинуло в салоне вправо.

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Комментарии (3)

кто-то страшный
Судя по гнилым лоскутам под мерсом на первом фото, он сгнил еще при Ельцине. Результат немного неудивителен.
Рыжий кот
Не удивлюсь, если стояла заглушка на ремень. Зачем пристегиваться? Он стесняет движения (сарказм). Эти фотографии надо внести в программу подготовки водителей, чтобы сразу выбить всё желание ездить без ремней.

У меня брат с родителями попали в аварию на трассе на скорости (лопнуло колесо), машину несколько раз перевернуло, приземлились на крышу. Машину в тотал. Все отделались ушибами, порезами от стекла и ссадинами. Какие ещё нужны доказательства?
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