ДТП произошло 3 июня около 23:20 в районе 54–55 километров Приморского шоссе недалеко от озера Высокинское, между поворотом на Лужки и старым поворотом на Рябово, не доезжая Приморска. «Водитель признаков жизни не подаёт. Найдите родственников», — просили в группе «Интересный Приморск» во «ВКонтакте».
В «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» описывают обстоятельства. «По словам водителя Nissan Pathfinder, водитель "Мерседеса" не справился с управлением после случайного заезда на обочину и вылетел на встречку. Водитель "Мерседеса" погиб на месте», — сообщает очевидец.
На кадрах, опубликованных в группе, видно тело мужчины на пассажирском сиденье. Можно предположить, что водитель не был пристёгнут и его откинуло в салоне вправо.