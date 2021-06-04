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Проезд кортежа по центру Петербурга прервала авария. Камера показала реакцию «людей в чёрном»

На канале Грибоедова в Петербурге «Мерседес» и «Хёндэ» под камерой попали в аварию

Сопровождение со спецсигналами не помогло кортежу высоких гостей преодолеть центр Петербурга без происшествий. В распоряжении «Фонтанки» 3 июня оказалась видеозапись с неудачным разворотом «рядового» автомобилиста.

Авария произошла накануне, в первый день Петербургского международного экономического форума. Около одиннадцати часов утра кортеж был на углу Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова, первым на мост заехал автомобиль ДПС. На записи видно, что у него были включены проблесковые маяки, работали ли спецсигналы, неизвестно — звука на видео нет.

«Фонтанка.ру»

Следовавший перед ним, предположительно, «Хёндэ» повернул налево и поймал чёрный «Мерседес». Тот забросил легковой автомобиль на тротуар, едва не вжав в столб. Из «Мерседеса» тут же вышел пассажир, но на месте не задержался — в сопровождении мужчины в чёрном костюме он пересел в машину ДПС и уехал.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Вознесенский проспект и пересечение с набережной канала Грибоедова — похоже, традиционный маршрут. Кортеж почти в том же составе немногим позже десяти вечера на том же месте застал корреспондент «Фонтанки» — слышно процессию было издалека.

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Комментарии (1)

Fenomen
Хорошо хоть тут пешеходы не пострадали, млин.
Беспредел продолжается, товарищи.
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