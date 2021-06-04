Авария произошла накануне, в первый день Петербургского международного экономического форума. Около одиннадцати часов утра кортеж был на углу Вознесенского проспекта и набережной канала Грибоедова, первым на мост заехал автомобиль ДПС. На записи видно, что у него были включены проблесковые маяки, работали ли спецсигналы, неизвестно — звука на видео нет.
«Фонтанка.ру»
Следовавший перед ним, предположительно, «Хёндэ» повернул налево и поймал чёрный «Мерседес». Тот забросил легковой автомобиль на тротуар, едва не вжав в столб. Из «Мерседеса» тут же вышел пассажир, но на месте не задержался — в сопровождении мужчины в чёрном костюме он пересел в машину ДПС и уехал.
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Вознесенский проспект и пересечение с набережной канала Грибоедова — похоже, традиционный маршрут. Кортеж почти в том же составе немногим позже десяти вечера на том же месте застал корреспондент «Фонтанки» — слышно процессию было издалека.