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В США экс-сотрудницу министерства финансов отправили в тюрьму за разглашение данных о посольстве России

Экс-сотрудница Министерства финансов США получила 6 месяцев тюрьмы за разглашение в СМИ информации о посольстве России и других конфиденциальных данных. Об этом 3 июня сообщило министерство юстиции страны.

«Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс, бывший старший советник в управлении по реализации законодательства в области финансовых преступлений при министерстве финансов, была приговорена к шести месяцам в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие докладов о подозрительной активности и другой конфиденциальной информации», — приводит сообщение Минюста РИА Новости.

«Незаконно раскрытые доклады касались, кроме прочего, Пола Манафорта, Ричарда Гейтса, российского посольства, Марии Бутиной и (фирмы) Prevezon Alexander», — говорится в сообщении.

Федеральный прокурор США в Нью-Йорке Одри Стросс заявила, что Саурс-Эдвардс наказана за злоупотребление полномочиями.

«Сохранение конфиденциальности докладов, которые подаются банками и другими финансовыми институтами, чтобы сообщить правоохранительным органам о потенциально незаконных транзакциях, крайне важны для сохранения целостного характера множества расследований, как и для финансовой приватности частных лиц», — заявила Стросс.

Пол Манафорт — экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа, осужденный за финансовые нарушения и помилованный Трампом. Гейтс — экс-сотрудник Манафорта, который давал против него показания. Мария Бутина — гражданка России, осужденная в США за сговор с целью работы на российское правительство и впоследствии вернувшаяся в Россию. Prevezon Alexander — связанная с Россией кипрская фирма в сфере недвижимости, которая была предметом расследования финансовых властей США.

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