В США экс-сотрудницу министерства финансов отправили в тюрьму за разглашение данных о посольстве России

Экс-сотрудница Министерства финансов США получила 6 месяцев тюрьмы за разглашение в СМИ информации о посольстве России и других конфиденциальных данных. Об этом 3 июня сообщило министерство юстиции страны.



«Натали Мэйфлауэр Саурс-Эдвардс, бывший старший советник в управлении по реализации законодательства в области финансовых преступлений при министерстве финансов, была приговорена к шести месяцам в федеральной тюрьме за незаконное раскрытие докладов о подозрительной активности и другой конфиденциальной информации», — приводит сообщение Минюста РИА Новости.

