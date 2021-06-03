Кассация признала законным приговор Кокорину и Мамаеву

Кокорин, Мамаев и их друзья попали под уголовное дело после похождений в Москве два года назад. Первый конфликт произошел у гостиницы «Пекин», напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука. Он получил несколько ударов, молодые люди разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Потом компания поехала в кафе на Большой Никитской улице, где стул подняли на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу. Все обвиняемые получили реальные сроки, однако уже после их освобождения суд пересмотрел приговоры, оставив хулиганский состав только для Александра Кокорина. За остальными признали право на реабилитацию.