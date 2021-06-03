Власти Дании приняли закон, позволяющий отправить беженцев за пределы Евросоюза

В Дании приняли закон, по которому просящих убежища в королевстве будут высылать из страны. Ждать решения придется за пределами Евросоюза.



«Если вы подадите прошение о предоставлении убежища в Дании, вы будете знать, что вас отошлют в страну за пределами Европы, и благодаря этому, мы надеемся, люди перестанут искать в Дании убежища», — рассказал 3 июня Reuters представитель правящей в стране социал-демократической партии по вопросам миграции Расмус Стоклунд (Rasmus Stoklund).



Беженцев будут размещать в специальных лагерях, в том числе на территории Африки. Полный список стран не приводится.

