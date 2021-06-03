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Власти Дании приняли закон, позволяющий отправить беженцев за пределы Евросоюза

В Дании приняли закон, по которому просящих убежища в королевстве будут высылать из страны. Ждать решения придется за пределами Евросоюза.

«Если вы подадите прошение о предоставлении убежища в Дании, вы будете знать, что вас отошлют в страну за пределами Европы, и благодаря этому, мы надеемся, люди перестанут искать в Дании убежища», — рассказал 3 июня Reuters представитель правящей в стране социал-демократической партии по вопросам миграции Расмус Стоклунд (Rasmus Stoklund).

Беженцев будут размещать в специальных лагерях, в том числе на территории Африки. Полный список стран не приводится.

За последний год убежища в Дании попросили около 1,5 тысячи человек, максимума в 21 тысячу этот показатель достигал во время миграционного кризиса 2015 года, когда в Европу хлынули миллионы беженцев.

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Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Кровь освежили. Теперь в Дании может тётки не такими страшными будут.
Решили, что достаточно. Хотят хоть чуть-чуть сохранить самобытную внешность.
265055770
А что, так можно было?
Trurl
Это называется - поздно пить боржом....
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