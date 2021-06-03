FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +25
73.27р88.75р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
17
Печать

Кортеж на Невском дал петербуржцам шанс пролистать соцсети. Центр стал красным от пробок

В Петербурге пробки в нетипичное время

Центр Петербурга встал в пробки ради высоких гостей ПМЭФ, которых пропускали по Невскому проспекту. Улицы стали красными в необычное время — около восьми вечера 3 июня.

В приложении «Яндекс.Пробки» автовладельцы задают друг другу один и тот же вопрос: «Что случилось?», получая похожий ответ: «Светофор горит красным 10 минут, пропускают кого-то на Невском».

Фото: Скрин «Яндекс.Пробки»
ПоделитьсяПоделиться

В итоге заторы образовались на Садовой, набережной Фонтанки, Литейном проспекте и на других прилегающих к Невскому улицах и переулках.

Фото: Скрин «Яндекс.Пробки»

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

chip1
Что за ворчание, царь смотрины проводит, нужно отнестись с пониманием!
Russomatroso
я,нормально так, в сторону Гатчины постоял по киевскому.
Danik
Для своих городских слуг народа город перекрывают, а тут загармоничные и московские! Выходить из машины положено и три раза делать ку!!! Ну и цак повесить обязательно!)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний