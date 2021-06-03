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«Милости просим культурно облегчаться». «ИП городского масштаба» Коновалов рассказал о новом бизнесе

Идеолог барного сопротивления Коновалов обеспечит петербуржцев туалетами на колесах

Новости о новых бизнес-проектах приходят не только с полей ПМЭФ. Предприниматель Александр Коновалов, прославившийся как создатель карты барного сопротивления, намерен обеспечить жителей и гостей Северной столицы передвижными туалетами.

«Замутил новый «бизнес» с друзьями — мобильный туалет на колёсах. Решили сделать достойно. Без запахов, с хорошей сантехникой внутри. Так что милости просим — приходите культурно облегчаться», — написал он на своей странице «ВКонтакте» 3 июня.

Автор: Александр Коновалов / vk.com

Первую машину выставили для пробы на стрелке Васильевского острова.

«Но с локациями будем экспериментировать», — пообещал предприниматель.

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Комментарии (5)

f0ntan
В чем ноу-хау Коновалова? У Водоканала передвижные туалеты на колесах используются уже давно
Ruth D. Armstead
А по хорошему - лучше так, чем на той же стрелке, год назад, чуть не лопнул. И бежать некуда. Через дорогу, на другой стороне, в ресторане.
Местные продавцы так и бегают , несчастные
Brevnault
Видели мы эту "машину" на стрелке. После неё на асфальте лужи остаются. Даже в сухую погоду.
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