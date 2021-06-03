Новости о новых бизнес-проектах приходят не только с полей ПМЭФ. Предприниматель Александр Коновалов, прославившийся как создатель карты барного сопротивления, намерен обеспечить жителей и гостей Северной столицы передвижными туалетами.



«Замутил новый «бизнес» с друзьями — мобильный туалет на колёсах. Решили сделать достойно. Без запахов, с хорошей сантехникой внутри. Так что милости просим — приходите культурно облегчаться», — написал он на своей странице «ВКонтакте» 3 июня.