Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович: «Переход на открытое программное обеспечение неизбежен»

По его словам, в 2018 году только половина мировых компаний выбирала открытое ПО для работы, а сейчас в мире таких более 80%. «Мы видим, насколько велика привлекательность этого рынка, даже те компании, которые были максимально закрытыми и использовали однотипные решения — банки, нефтяные и высокотехнологичные компании — все больше и больше используют открытое ПО», — отметил он. Компании останавливает отсутствие компентенций, технологические барьеры, связанные с совместимостью разных систем, а также вопросы безопасности. Кроме того, Аркадий Дворкович подчеркнул, что государство не определилось со своими приоритетами в этой сфере — хотя об этом много говорится, но четкой постановки стратегических задач в этой сфере нет. А нужны в том числе инструменты поддержки для тех, кто будет пионерами в этой сфере.