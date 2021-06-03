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Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович: «Переход на открытое программное обеспечение неизбежен»

Переход на open source неизбежен, и Россия должна быть здесь на гребне волны, заявил председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович на сессии «Open source в России: быть или не быть?», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021.

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По его словам, в 2018 году только половина мировых компаний выбирала открытое ПО для работы, а сейчас в мире таких более 80%. «Мы видим, насколько велика привлекательность этого рынка, даже те компании, которые были максимально закрытыми и использовали однотипные решения — банки, нефтяные и высокотехнологичные компании — все больше и больше используют открытое ПО», — отметил он. Компании останавливает отсутствие компентенций, технологические барьеры, связанные с совместимостью разных систем, а также вопросы безопасности. Кроме того, Аркадий Дворкович подчеркнул, что государство не определилось со своими приоритетами в этой сфере — хотя об этом много говорится, но четкой постановки стратегических задач в этой сфере нет. А нужны в том числе инструменты поддержки для тех, кто будет пионерами в этой сфере.

В свою очередь, Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций согласился, что внятной политики по этому вопросу не сформулировано. Он пообещал к сентябрю создать стратегию развития open source в России, причем главную роль в этом должны сыграть профессиональные участники сообщества, а государство в итоге должно модерировать и придать документу форму.

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