FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +25
73.27р88.75р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
20
Печать

Собянин заявил, что он строит в Москве «город любви»

О формировании новой парадигмы города во время ПМЭФ сообщил мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящий момент формируется другая парадигма города: «раньше строили коммунизм», город отдельных услуг, а сейчас в Москве строят «город любви». Об этом он сообщил на полях ПМЭФ-2021 в рамках сессии «Качество жизни — основной драйвер современного развития».

«Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей, или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили», — цитирует мэра Москвы 3 июня РИА Новости.

«Когда власть говорит, что «мы занимаемся любовью» в том смысле, что мы создаем город любви, — это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви», — подчеркнул Собянин.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

guess
Город ненависти и проклятий оленевода он уже построил в Москве, после года псевдопандемии и искусственных истерик
doorbal_
поедет назад в тЮмень. отработанный
снегурочка
Кампанелла, "Город солнца".
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний