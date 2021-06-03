Собянин заявил, что он строит в Москве «город любви»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящий момент формируется другая парадигма города: «раньше строили коммунизм», город отдельных услуг, а сейчас в Москве строят «город любви». Об этом он сообщил на полях ПМЭФ-2021 в рамках сессии «Качество жизни — основной драйвер современного развития».



«Честно говоря, я тоже приверженец того, что определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей, или по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или по количеству жителей, которые говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили», — цитирует мэра Москвы 3 июня РИА Новости.

