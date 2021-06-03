«АБЗ-Дорстрой» займется улучшением качества дорог в Краснодарском крае

АО «АБЗ-Дорстрой» (ГК «АБЗ-1»), администрация Краснодарского края и Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по совершенствованию транспортной инфраструктуры Краснодарского края.
Цель соглашения — создание условий для улучшения качества автомобильных дорог на территории края, при этом стороны будут взаимодействовать на основе закона «О концессионных соглашениях». Соглашение между ГК «АБЗ-1» и Краснодарским краем открывает возможности для работы по формированию будущих концессионных проектов, отметили в компании.