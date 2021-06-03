FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
73.27р88.75р
ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

«АБЗ-Дорстрой» займется улучшением качества дорог в Краснодарском крае

АО «АБЗ-Дорстрой» (ГК «АБЗ-1»), администрация Краснодарского края и Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение по совершенствованию транспортной инфраструктуры Краснодарского края.

Цель соглашения — создание условий для улучшения качества автомобильных дорог на территории края, при этом стороны будут взаимодействовать на основе закона «О концессионных соглашениях». Соглашение между ГК «АБЗ-1» и Краснодарским краем открывает возможности для работы по формированию будущих концессионных проектов, отметили в компании.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний