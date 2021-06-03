Кронштадтские форты «Кроншлот», «Петр Первый», «Император Александр Первый» стали побратимами с катарским фортом «Аль-Зубара»

Меморандум о побратимстве и сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме министр культуры Ольга Любимова, генеральный директор Qatar Museums (Катарское музейное ведомство) г-н Ахмад Аль-Намла, а также руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.
В рамках сотрудничества планируется вместе проводить культурные, научные и иные мероприятия по продвижению фортов-побратимов, участвовать в международных туристских выставках.
«Форты «Кроншлот», «Петр Первый» и «Император Александр Первый» — это не просто уникальные морские фортификационные сооружения — памятники всемирного наследия ЮНЕСКО. В них воплощена душа Кронштадта. Эти объекты долгое время стояли без использования, что отразилось на их состоянии не лучшим образом, — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. — Пришло время спасти их, подарить им новую жизнь, открыть для людей, что и делается в рамках проекта «Остров фортов» благодаря поддержке и заинтересованному участию Министерства культуры Российской Федерации, а также комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга». По словам Ксении Шойгу, с Катаром нашу страну связывает уважительное отношение к традициям и гуманитарным ценностям, к истории и культурному наследию.
Форты «Кроншлот», «Петр Первый», «Император Александр Первый» входят в список культурного наследия ЮНЕСКО. Они являются важнейшими историческими объектами создаваемого в Кронштадте туристско-рекреационного кластера. В рамках реализации проекта «Остров фортов» уникальные морские оборонительные сооружения «Кроншлот», «Петр Первый», «Император Александр Первый» будут отреставрированы и приспособлены к современному использованию. В них появятся музейные экспозиции, общественные пространства и туристская инфраструктура. Обновленные форты откроют свои двери для посетителей к 2025 году.
Археологический комплекс «Аль-Зубара» — крупнейшее наследие Катара. Он был внесен в список ЮНЕСКО и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся примеров купеческого города XVIII-XIX веков в регионе Персидского залива. Форт «Аль-Зубара» был построен в 1938 году по приказу шейха Абдуллы бин Джассима Аль-Тани для охраны и защиты северо-западного побережья Катара. Он расположен в буферной зоне объекта Всемирного наследия Аль-Зубара. Форт вместе с рядом фортов вдоль береговой линии Катара составлял часть сложной системы обороны, контролирующей море и источники пресной воды в регионе. С 2011 года на форте ведутся реставрационные работы с максимально возможным использованием традиционных технологий и ручного труда.
Форт приспособлен к приему растущего числа посетителей. Для этой цели использовались современные материалы и технологии, при этом первоначальный вид форта бы сохранен. Проводившиеся на форте работы позволили исследовать первоначальную конструкцию здания, выявить многие ранее скрытые элементы.