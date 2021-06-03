Трогательную историю спасения котёнка, который загадочным образом провалился в вентиляционную шахту завода «ЛОМО» в Петербурге, рассказали 3 июня в поисково-спасательном отряде «Экстремум». Почти шесть часов понадобилось спасателям 1 июня для того, чтобы обнаружить источник мяуканья, а потом попытаться вызволить малыша из западни. «И где-то там [в здании 1914 года с толстыми кирпичными стенами, внутри которых хитро проходят старые дымоходы, вентшахты и разные другие полости] с пятницы, 29 мая, заблудился представитель кошачьих, которого было слышно, простите, в женском туалете на втором этаже. После быстрой разведки стало ясно, что его слышно только там, где-то под потолком, и нигде больше», — описывает ситуацию одна из участниц спасательной операции Даша.

Пробуриться через стену с другой стороны сотрудники завода не смогли, старые чертежи здания тоже не помогли. Наконец, спустив камеру в одну из вентиляционных шахт с чердака, поисковики нашли чёрного котёнка. С помощью замеров и расчётов определили, что детёныш сидит за решёткой, закрытой кафельной плиткой туалета. Снимать её было категорически нельзя. «Саша начал бурить вниз наискосок, почти сразу добрался до полости, сделал отверстие, через которое можно просунуть камеру, и... котейки на месте не было. От бура, опускающегося на голову, котейка шарахнулся в сторону и свалился ниже метра на полтора, на дно этой старой шахты», — продолжает рассказ Даша.



Однако после многочисленных попыток добраться до котёнка по-другому разрешили снять одну плитку. Дальше начались «инженерные изыскания»: в арсенале был корм, сетка, веревки, проволока и даже удочка. В конце концов вниз к животному опустили конструкцию с камерой и петлёй, обмазанной кормом. «Котя мяучил, но не горел желанием совать голову в петлю. Сначала проверил лапой — просунул, но сразу убрал. Потом снова мяучил, принюхивался... и котенок сделал то, что мы все от него ожидали, — засунул голову куда надо», — радуются поисковики.

