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Центробанк хочет позволить подросткам торговать на бирже до получения паспорта

ЦБ предложил разрешить подросткам торговать на бирже с 12 лет

Первый зампред Центробанка на ПМЭФ высказался за снижение возраста работы на бирже.

«Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже», — цитирует 3 июня заявление Сергея Швецова «Интерфакс».

По его словам, на бирже можно разрешить торговать с 12 лет. Он полагает, что к этому возрасту у подростков могут быть «достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты».

Швецов подчеркнул, что в правительстве нет согласия по этому вопросу.

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Комментарии (6)

260232411
Случится так, что в будущем деньги уже не понадобятся, ибо прекратится Эволюция. Род человеческий зашёл в тупик в своём эволюционном развитии в погоне за деньгами.

О нашем будущем.
Адлер (Святой Дух, представитель Творца, который сотворил нашу Землю и является её Куратором) о нашем дальнейшем существовании, говорит так: «Что касается положительной Эволюции Сознания на Земле, то, если это не сделать сейчас, то другой подобной возможности в обозримой перспективе на этой планете не будет! И тогда встанет вопрос о прекращении существования человечества на Земле. Потому, что то, как идёт эволюция душ на этой планете, — это Богу не надо! И нельзя упустить шанс в возрождении нравственности и духовности, заключающееся в служении другим людям, что является служением Богу!».

«Ситуация на планете — очень плоха!»

«Надо делать всё возможное для того, чтобы духовная культура начала возрождаться. Иначе эволюция душ на Земле будет прекращена!»
261847251
Биржевым воротилам денег обычных леммингов, мелкотравчатых "инвесторов" не хватает уже?
Замахнулись на деньги для школьных завтраков, кино и мороженого?
nuga
Лудомания с детства.Спасибо,родные.Для этого вы собрались тут,мешаете всем,пробки,вирус,чтобы вместо реальной экономики,подсадить детей на спекуляцию
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