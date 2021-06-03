Центробанк хочет позволить подросткам торговать на бирже до получения паспорта

Первый зампред Центробанка на ПМЭФ высказался за снижение возраста работы на бирже.



«Нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания. И мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже», — цитирует 3 июня заявление Сергея Швецова «Интерфакс».

По его словам, на бирже можно разрешить торговать с 12 лет. Он полагает, что к этому возрасту у подростков могут быть «достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты».