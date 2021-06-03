В Воронежской области подросток признан виновным в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки. Своё преступление он попытался скрыть, спрятав тело жертвы в сундук.

Как сообщили 3 июня в региональном управлении СК РФ, было установлено, что в мае прошлого года в селе 2-е Никольское Бобровского района области юноша, которому на тот момент было 16 лет, заманил жившую по соседству малышку в заброшенный дом, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Опасаясь, что она расскажет кому-либо о случившемся, обвиняемый с целью скрыть совершённое преступление задушил девочку. После этого он спрятал тело погибшей под досками пола и с места происшествия скрылся. Однако спустя некоторое время ещё раз вернулся в дом и перепрятал труп в находившийся там сундук.

Также следствию стало известно, что свои сексуальные потребности подросток удовлетворял с жертвой и ранее — за год до этого.

В итоге молодого человека осудили по статье «Убийство малолетней, совершённое с целью скрыть другое преступление» и двум эпизодам статьи о насильственных действиях сексуального характера, совершённых в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Свою вину он признал полностью.



Приговором суда подросток, которому за время расследования дела исполнилось 17 лет, приговорён к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

