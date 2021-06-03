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В Петербурге 15-летнюю девочку залили перцем и избили под улюлюканье сверстников

Подростковая драка в Горелово стала поводом для подачи заявления в полицию родственниками пострадавшей девочки. 15-летняя школьница попала под струю перцового аэрозоля, а после была избита. Несмотря на то, что вокруг было множество ровесников, на помощь подростку пришёл только продавец из магазина неподалёку.

Подробности 3 июня «Фонтанке» рассказал дедушка пострадавшей. Со слов мужчины, так называемая стрелка была забита подруге его внучки. Но та уехала с отцом на дачу, поэтому прийти не смогла. Тогда требование явиться поступило Юле (имя изменено). Приглашавшая «поговорить» пыталась повлиять на оппонентку при помощи угроз. «Если ты не придёшь, я по всему Горелово расклею объявления, что ты шлюха и мать твоя шлюха», — пообещала Юле её ровесница из другой школы. Такой славы девочка себе не хотела, поэтому пришла.

Правда, поговорить юные особы не успели. Та, что «кинула перчатку» без лишних слов достала перцовый баллончик и направила струю в сторону Юли. Та упала на траву, схватившись за лицо. Дедушка пострадавшей говорит, что затем его внучку начали избивать руками и ногами. Травмы в последующем были зафиксированы в медучреждении. Пока Юлю били, другие подростки (их со слов дедушки было порядка 20) смеялись, но разнимать не пытались. А после драки школьнице помог только продавец из небольшого магазинчика рядом. Он дал Юле молоко, которым она смогла умыться.

автор видео читатель «Фонтанки» Игорь

Инцидент произошёл 29 мая. Тем же вечером в 9-й отдел полиции родственниками Юли было подано заявление. Как отмечает дедушка школьницы, на данный момент никто из родителей обидчицы с ними не связался.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Капитан Очевидность2
"Тем же вечером в 9-й отдел полиции родственниками Юли было подано заявление"

Ну и правильно.
265843015
Я учился в 90-х в школах удивительно не стреляли, но взрывали петарды в туалетах) после школы толпой кого то били, распыляли перец в коридорах, и главное никто не снимал и не жаловался. Делаю вывод сильно ничего не поменялось, разве что стали палить камерами)
Mafioza
Ну кто таких уродцев вомпитывает-то,что за утырки у них друзья..если радость и крутость им добавляет унижение и глум над слабым?хорьки какие-то.
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