Подробности 3 июня «Фонтанке» рассказал дедушка пострадавшей. Со слов мужчины, так называемая стрелка была забита подруге его внучки. Но та уехала с отцом на дачу, поэтому прийти не смогла. Тогда требование явиться поступило Юле (имя изменено). Приглашавшая «поговорить» пыталась повлиять на оппонентку при помощи угроз. «Если ты не придёшь, я по всему Горелово расклею объявления, что ты шлюха и мать твоя шлюха», — пообещала Юле её ровесница из другой школы. Такой славы девочка себе не хотела, поэтому пришла.



Правда, поговорить юные особы не успели. Та, что «кинула перчатку» без лишних слов достала перцовый баллончик и направила струю в сторону Юли. Та упала на траву, схватившись за лицо. Дедушка пострадавшей говорит, что затем его внучку начали избивать руками и ногами. Травмы в последующем были зафиксированы в медучреждении. Пока Юлю били, другие подростки (их со слов дедушки было порядка 20) смеялись, но разнимать не пытались. А после драки школьнице помог только продавец из небольшого магазинчика рядом. Он дал Юле молоко, которым она смогла умыться.

автор видео читатель «Фонтанки» Игорь