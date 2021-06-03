В первом полугодии российские банки выдадут 2,7 трлн рублей ипотеки, превысив прошлогодний результат в два раза

По итогам первого полугодия 2021 года в России будет выдано 2,7 трлн рублей ипотеки, что в 2 раза больше результатов аналогичного периода 2020 года. Всего же за год объем выданной ипотеки может превысить 5,4 трлн рублей, что выше рекордного 2020 года. Такие ожидания озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников во время подписания соглашения с «ДОМ.РФ».
По его словам, важно не просто наращивать объем продаж, но и сделать ипотеку более понятной и доступной для населения. В рамках ПМЭФ-2021 ВТБ и «ДОМ.РФ» договорились создать универсальную региональную программу поддержки ипотечных заемщиков, которая предполагает возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту. Проект планируется разработать к 4 кварталу 2021 года, его условия будут едиными для всего рынка.
В настоящее время в России, по данным «ДОМ.РФ», реализуется более 240 региональных жилищных программ. Все они охватывают разные территории страны и категории клиентов, имеют разные условия. Кроме того, к участию в программах допускается ограниченный круг банков-кредиторов, что существенно сокращает число потенциальных клиентов таких программ.
«ДОМ.РФ» и ВТБ планируют разработать принципы универсальной региональной программы поддержки отдельных категорий ипотечных заемщиков, для которых будет сформирован единый инструментарий и определены четкие правила участия. Стороны намерены создать простой механизм подключения и работы с таким субсидированием.
«За счет сочетания федеральных, региональных и отраслевых программ процентная ставка при покупке квартиры может составить 3,5 %, а если в семье родился ребенок с начала 2018 г. — 2,5 %. При покупке квартиры или ИЖС на селе процентная ставка может составить от 0,1 до 1 %. Такие условия позволят гражданам, перед которыми у регионов есть обязательства по улучшению жилищных условий, оперативно решить свой «квартирный вопрос». Надеюсь, новую программу поддержат и другие кредитные организации», — прокомментировал заместитель генерального директора АО «ДОМ.РФ» Артём Федорко.