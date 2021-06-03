В первом полугодии российские банки выдадут 2,7 трлн рублей ипотеки, превысив прошлогодний результат в два раза

По итогам первого полугодия 2021 года в России будет выдано 2,7 трлн рублей ипотеки, что в 2 раза больше результатов аналогичного периода 2020 года. Всего же за год объем выданной ипотеки может превысить 5,4 трлн рублей, что выше рекордного 2020 года. Такие ожидания озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников во время подписания соглашения с «ДОМ.РФ».

По его словам, важно не просто наращивать объем продаж, но и сделать ипотеку более понятной и доступной для населения. В рамках ПМЭФ-2021 ВТБ и «ДОМ.РФ» договорились создать универсальную региональную программу поддержки ипотечных заемщиков, которая предполагает возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту. Проект планируется разработать к 4 кварталу 2021 года, его условия будут едиными для всего рынка.