«В духе традиционно братских отношений». Нарышкин и глава белорусского КГБ договорились о противодействии Западу

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель обсудили консолидацию усилий.



«СВР России и КГБ Белоруссии в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства», — сообщает 3 июня пресс-служба СВР РФ.

Руководители спецслужб на встрече обсудили взаимодействие для защиты национальных интересов двух стран «в условиях агрессивной политики США и стран Запада».