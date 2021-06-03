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«В духе традиционно братских отношений». Нарышкин и глава белорусского КГБ договорились о противодействии Западу

Главы СВР России и КГБ Белоруссии вместе будут противостоять «деструктивной деятельности Запада»

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель обсудили консолидацию усилий.

«СВР России и КГБ Белоруссии в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства», — сообщает 3 июня пресс-служба СВР РФ.

Руководители спецслужб на встрече обсудили взаимодействие для защиты национальных интересов двух стран «в условиях агрессивной политики США и стран Запада».

Стороны особенно отметили важность консолидации усилий.

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Комментарии (7)

kоt-obormot
В тот суровый час, когда НАТа атакует по периметру, а агенты биндеры лезут из под диванов, и из шкафов - естественно надо сплотиться!
karbofos
Эти товарищи вышли из СССР и продолжают действовать двойственно, как всё и было в СССР:
Хрущев одной рукой стучал и кричал в ООН "Мы вас похороним!", а второй рукой покупал для населения СССР пшеницу в США за золото.
***_555
Это они на ПМЭФ перед западными инвесторами провозгласили?
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