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«Жадность привела к тому, что пришлось государству вмешиваться». Замминистра торговли прокомментировал повышение цен на продукты

Замминистра Евтухов сравнил ручное регулирование цен с бестолковым раскрашиванием контурных карт

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что причиной роста цен стала «жадность отдельных производителей и торговых сетей».

С одной стороны, «природой предписано бизнесу быть жадным», — отметил чиновник 3 июня на полях ПМЭФ. С другой — «жадность порождает бедность», но «до этого лучше не доводить». В госрегулировании, по мнению Евтухова, нет ничего страшного в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе это может привести к негативным последствиям.

Евтухов подчеркнул, что ручное регулирование — это кропотливая работа, но не слишком осмысленная. «Сводить потребителей с продавцами, сахарные заводы с ретейлом, а ретейл это не 10 сеток, сети 30% рынка, а остальное несистемная розница… Это чуть более бестолково, чем когда на контурных картах в школе наносили месторождения полезных ископаемых, не понимая зачем, если и так все известно», — отметил он.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Piter Russo
Государство могло бы не поднимать акцизы на топливо, тарифы на коммуналку и снизить ндс на продукты питания. Цены как минимум не выросли бы, а то и снизились.
Инфляция издержек в росте цен просто сто процентная.
ProstoZloy
Что-то за последние 30 лет не видно вообще никакой перспективы - ни краткосрочной, ни долгосрочной.
Vahmistroff
Почему ничего не говорится о жадности государства, постоянно поднимающего тарифы, придумывающего новые нелепые штрафы, как тараканов плодящего чиновников-нахлебников, в угоду кучке кровососов изобретающего платоны и прочие инструменты обогащения отдельных всем известных личностей?
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