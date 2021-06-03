«Жадность привела к тому, что пришлось государству вмешиваться». Замминистра торговли прокомментировал повышение цен на продукты

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина о том, что причиной роста цен стала «жадность отдельных производителей и торговых сетей».
С одной стороны, «природой предписано бизнесу быть жадным», — отметил чиновник 3 июня на полях ПМЭФ. С другой — «жадность порождает бедность», но «до этого лучше не доводить». В госрегулировании, по мнению Евтухова, нет ничего страшного в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе это может привести к негативным последствиям.
Евтухов подчеркнул, что ручное регулирование — это кропотливая работа, но не слишком осмысленная. «Сводить потребителей с продавцами, сахарные заводы с ретейлом, а ретейл это не 10 сеток, сети 30% рынка, а остальное несистемная розница… Это чуть более бестолково, чем когда на контурных картах в школе наносили месторождения полезных ископаемых, не понимая зачем, если и так все известно», — отметил он.