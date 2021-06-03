В Колпино в рамках ПМЭФ состоялся благотворительный футбольный матч — помощь будет оказана тяжелобольным детям

В ходе праздника прошел товарищеский футбольный матч. На поле вместе с воспитанниками колпинских футбольных клубов «Искра» (посёлок Металлострой) и «Ижорец» (город Колпино) вышли политики, предприниматели и артисты. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Ижорца». Также состоялся концерт звёзд эстрады.

В Колпино на площадке Спортивного-оздоровительного комплекса «Ижорец» в рамках спортивно-зрелищной программы Петербургского международного экономического форума прошёл ежегодный благотворительный праздник «От сердца к сердцу». Его главная цель — сбор средств для помощи маленьким петербуржцам, нуждающимся в лечении и реабилитации.

Средства, собранные в рамках акции, будут направлены на помощь семьям с больными детьми из Колпинского, Фрунзенского и Невского районов Санкт-Петербурга. Родители малышей получили сертификаты на оказание благотворительной помощи. Их можно использовать для приобретения средств реабилитации, в том числе инвалидных колясок, современных ходунков, протезов, а также — оплатить отдых или лечение в санатории. Об этом сообщили в аппарате депутата Госдумы Михаила Романова, при поддержке которого и прошел праздник.

Парламентарий рассказал, что в семье из Невского района воспитывается ребенок с ДЦП, а мальчик из Колпинской многодетной семьи является инвалидом с детства, имеет множественные нарушения развития, в том числе опорно-двигательного аппарата.

11-летний школьник из Фрунзенского района попал под поезд и потерял обе ноги. Печальная история неудачливого зацепера Аркадия Аксенова широко известна: старшие ребята взяли его на «слабо», мальчик зацепился за набирающий ход товарняк и, сорвавшись, попал под поезд. Приятели, увидев, что Аркадий весь в крови, просто убежали. Ребёнка случайно нашел машинист маневренного паровоза, вызвал полицию и скорую. Медики приехали моментально, но время было упущено: квалифицированную помощь мальчик получил только через час после падения, потеряв до этого много крови. Аркадий чудом выжил и сейчас привыкает к существованию без ног.