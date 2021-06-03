«Газпром нефть» создаст лаборатории 3D-печати и новых промышленных материалов в научно-технологическом центре СПбГУ «Невская дельта»

ИНТЦ «Невская дельта» будет создан на территории СПбГУ в Пушкинском районе Петербурга. На площади около 100 га будут размещаться научно-производственные объекты, бизнес-инкубатор, технопарк и кросс-функциональные центры. В числе приоритетных направлений работы резидентов «Невской дельты» — разработка новых технологий, в том числе для добычи углеводородов в условиях Арктики, проекты альтернативной энергетики и цифровые решения.

«Газпром нефть» и СПбГУ на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве при создании в Петербурге инновационного научно-технологического центра «Невская дельта». Документ подписали председатель правления компании Александр Дюков и ректор университета Николай Кропачев.

«Газпром нефть» планирует интегрировать мощности ИНТЦ «Невская дельта» в экосистему своего научно-технического кластера, который уже насчитывает более 10 центров инноваций. Инженеры компании намерены развивать в ИНТЦ СПбГУ «Невская дельта» лаборатории 3D-печати и создания новых промышленных материалов.



Также здесь планируют тестировать новые технологии «Газпром нефти» для последующего внедрения на заводах и нефтепромыслах по всей стране. В перспективе компания рассматривает возможность открытия на территории технологической долины собственного R&D-центра.



«Университет уже много лет сотрудничает с компанией ’’Газпром нефть’’ по различным направлениям. Эксперты университета участвуют в подготовке инновационных проектов ’’Газпром нефти’’, наши студенты проходят стажировки в компании, а выпускники получают приглашения о трудоустройстве. Верю, что это соглашение позволит вывести нашу совместную работу на новый уровень», — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.



«В этом году исполняется 10 лет с момента переезда нашей компании в Северную столицу. За это время в городе была создана экосистема научных и инженерных центров ’’Газпром нефти’’, которые работают в тесной коллаборации с СПбГУ. Созданные в результате такого партнерства технологии имеют широкую географию применения — от Арктики до нефтепромыслов Ближнего Востока, — рассказал председатель правления «Газпром нефть» Александр Дюков. — Уверен, что расширение нашего сотрудничества с университетом в рамках новой технологической долины будет способствовать нашей общей цели — закреплению за Санкт-Петербургом статуса научной и технологической столицы нашей отрасли и всей российской промышленности».

