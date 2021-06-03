Россия поделится с Катаром опытом по организации связи на чемпионате мира по футболу

«МегаФон» и катарский оператор связи Ooredoo подписали меморандум о взаимопонимании на Петербургском международном экономическом форуме. Российский телеком-оператор поделится своим опытом с катарскими коллегами по обеспечению связью на крупных спортивных мероприятиях в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Ooredoo выступает основным поставщиком услуг связи на предстоящем ЧМ-2022 года в Катаре, где ведётся интенсивная подготовка к турниру. Сейчас в стране готовится вся необходимая инфраструктура, чтобы принять болельщиков и десятки футбольных команд со всего мира.
В 2018 году «МегаФон» был официальным поставщиком всей телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения связи на всех мероприятиях чемпионата мира по футболу в России. Тогда российской компании удалось в короткие сроки обеспечить связью и телекоммуникационными сервисами 11 городов мундиаля и 236 объектов, 12 из которых — стадионы. Кроме того, «МегаФон» также обеспечивал связью и информационными сервисами Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи, Кубок конфедераций ФИФА — 2017, саммит АТЭС, G-20, ШОС, БРИКС и другие значимые мероприятия.
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