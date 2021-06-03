Россия поделится с Катаром опытом по организации связи на чемпионате мира по футболу

«МегаФон» и катарский оператор связи Ooredoo подписали меморандум о взаимопонимании на Петербургском международном экономическом форуме. Российский телеком-оператор поделится своим опытом с катарскими коллегами по обеспечению связью на крупных спортивных мероприятиях в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.

Ooredoo выступает основным поставщиком услуг связи на предстоящем ЧМ-2022 года в Катаре, где ведётся интенсивная подготовка к турниру. Сейчас в стране готовится вся необходимая инфраструктура, чтобы принять болельщиков и десятки футбольных команд со всего мира.