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У вас набережная облупилась. В Репино требуют повторного благоустройства

Жители Репино требуют повторно благоустроить дефектную набережную

Читатели «Фонтанки» из Репино обнаружили недавно благоустроенную почти за 9,5 миллиона рублей набережную «обшарпанной и облезлой» после зимы. Первые «облезлости» из-под снега открылись ещё в марте, но реакции на обращения местные жители, по их словам, не дождались. «Фонтанка» узнала у чиновников, кто виноват и что делать.

Как рассказали 3 июня в «Мостотресте» (именно это ведомство отвечало за благоустройство), конкурс на выполнение ремонтных работ выиграло в прошлом году ООО «Пантера». Вопреки словам местных жителей, в «Мостотресте» уверяют, что подрядчик в перечне недобросовестных поставщиков не состоял. «Фонтанке» также найти эту компанию в чёрном списке не удалось.

При приёмке-передаче благоустроенной набережной заказчик недостатков не выявил, но они вскрылись в нынешнем году. Как и сообщали местные жители, краска на некоторых элементах благоустройства отслоилась, металлоконструкции местами покрылись ржавчиной.

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По словам пресс-службы «Мостотреста», подрядчик должен устранить дефекты до 12 июня, а приступить к работам должны уже завтра, 4 июня.

По данным СПАРК, ООО «Пантера» с ИНН 7802182894 располагается в посёлке Белоостров и признаков несостоятельности не выказывает.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

GOST
Однако собственники недвижимости в Репино на берегу Финского залива могут за свой счет облагородить пляж, вместо ландшафтного дизайна на своих приусадебных участках ?!
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