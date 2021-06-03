Читатели «Фонтанки» из Репино обнаружили недавно благоустроенную почти за 9,5 миллиона рублей набережную «обшарпанной и облезлой» после зимы. Первые «облезлости» из-под снега открылись ещё в марте, но реакции на обращения местные жители, по их словам, не дождались. «Фонтанка» узнала у чиновников, кто виноват и что делать.



Как рассказали 3 июня в «Мостотресте» (именно это ведомство отвечало за благоустройство), конкурс на выполнение ремонтных работ выиграло в прошлом году ООО «Пантера». Вопреки словам местных жителей, в «Мостотресте» уверяют, что подрядчик в перечне недобросовестных поставщиков не состоял. «Фонтанке» также найти эту компанию в чёрном списке не удалось.

