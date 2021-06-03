Замглавы администрации президента Кириенко рассказал, как большие креветки помогли построить «Росатому» АЭС в Индии

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко выступил на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной клиентоориентированности. Как передает 3 июня корреспондент «Фонтанки», Кириенко подчеркнул, что для граждан важны индивидуальный подход и уважение.



Он привёл два примера. Первый — из времени его работы в «Росатоме», тогда компания пыталась получить согласование на строительство атомной станции в одном из штатов в Индии, в течение нескольких месяцев одобрения не было. «Когда погрузились внутрь, неожиданно выяснили: в штате должны пройти выборы, и властей интересовало мнение жителей, обитателей рыбацких деревень. Тогда мы собрали их старейшин и отвезли в Китай на такую же атомную станцию. Они занимались выращиванием креветки, и им надо было увидеть, что после строительства станции количество креветок не уменьшится, а увеличится, и они убедились в этом, ведь температура воды растет на градус, и креветка становится больше. Это урок на всю жизнь для меня. Надо вовлекать граждан», — рассказал чиновник.

