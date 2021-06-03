Замглавы администрации президента Кириенко рассказал, как большие креветки помогли построить «Росатому» АЭС в Индии

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко выступил на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной клиентоориентированности. Как передает 3 июня корреспондент «Фонтанки», Кириенко подчеркнул, что для граждан важны индивидуальный подход и уважение.
Он привёл два примера. Первый — из времени его работы в «Росатоме», тогда компания пыталась получить согласование на строительство атомной станции в одном из штатов в Индии, в течение нескольких месяцев одобрения не было. «Когда погрузились внутрь, неожиданно выяснили: в штате должны пройти выборы, и властей интересовало мнение жителей, обитателей рыбацких деревень. Тогда мы собрали их старейшин и отвезли в Китай на такую же атомную станцию. Они занимались выращиванием креветки, и им надо было увидеть, что после строительства станции количество креветок не уменьшится, а увеличится, и они убедились в этом, ведь температура воды растет на градус, и креветка становится больше. Это урок на всю жизнь для меня. Надо вовлекать граждан», — рассказал чиновник.
Кириенко также обратился к залу и спросил, кому нравится быть клиентом и кто гордится этим, но большого числа поднятых рук не нашлось. Тогда он отметил, что недавно ВЦИОМ провёл опрос, считают ли граждане себя клиентами государства, 70 процентов сказали, что нет. «Мы граждане, а не клиенты. В этом нет души… Что говорят два выпивающих у гаража мужика: «Ты меня уважаешь?» Вот и у граждан запрос к государству на уважение и эмоциональное сопереживание».
Кириенко добавил, что называл бы граждан в отношении с государством не клиентами, а акционерами и заказчиками: «У нас демократическая страна, люди выбрали власть и имеют право задавать свои требования и пожелания».