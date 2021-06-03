Штрафы за превышение средней скорости в России хотят легализовать

В России хотят законодательно закрепить штрафы за превышение средней скорости, выносимые с помощью камер фиксации нарушений. Сейчас такой нормы в КоАП РФ нет, но водителей штрафуют. Споры о законности этой практики ведутся уже больше 7 лет.
Как сообщает 3 июня Autonews со ссылкой на Министерство юстиции РФ, сейчас в МВД совместно с Минюстом и Минтрансом России прорабатывают вопрос о законодательном закреплении административной ответственности за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, зафиксированное с использованием автоматических дорожных комплексов. Скорость высчитывается по времени проезда автомобилем отрезка между двумя камерами.
ГИБДД РФ штрафует за превышение средней скорости с 2013 года. Первыми практику штрафов за интервальные превышения ввели в Москве и Татарстане. Наказывают за это нарушение по тем же ставкам и на тех же основаниях, что и за превышение «мгновенной» скорости. В Петербурге пилотной зоной для фиксации средней скорости движения с октября 2019 года стал Западный скоростной диаметр.
Госдума и Верховный суд выступили против этой практики ГИБДД. В декабре 2019 года нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в КоАП, которые исключают замер средней скорости из списка доказательств. Однако с тех пор законопроект находится без движения.