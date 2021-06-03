Штрафы за превышение средней скорости в России хотят легализовать

В России хотят законодательно закрепить штрафы за превышение средней скорости, выносимые с помощью камер фиксации нарушений. Сейчас такой нормы в КоАП РФ нет, но водителей штрафуют. Споры о законности этой практики ведутся уже больше 7 лет.



Как сообщает 3 июня Autonews со ссылкой на Министерство юстиции РФ, сейчас в МВД совместно с Минюстом и Минтрансом России прорабатывают вопрос о законодательном закреплении административной ответственности за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог, зафиксированное с использованием автоматических дорожных комплексов. Скорость высчитывается по времени проезда автомобилем отрезка между двумя камерами.