Кому отпуск в ОАЭ за миллионы, кому санаторий в Кисловодске. Названы самые дорогие и популярные у россиян туристические направления в мае

Из всех, кто покупал туры, почти 80,7 % выбрали Россию, ещё 4,5 % решили провести отпуск в соседней Абхазии. Наибольшим спросом среди отечественных направлений пользовался Сочи, на втором месте — Крым, далее идут Анапа, Калининград. В Топ OFD.ru неожиданно попала и Самарская область. Популярностью пользовались и бальнеологические курорты Ставрополья: Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. По данным OFD.ru, на путевки с санаторно-курортным лечением по России в мае пришлось 46 % реализованных туров.

Восемь из десяти россиян в мае отдыхали на территории своей страны. Об этом свидетельствуют данные компании OFD.ru (оператор фискальных данных), пишет 3 июня Ассоциация туроператоров России.

Остальные выбирали из небольшого числа доступных россиянам зарубежных направлений. Это ОАЭ ( 3,1 % ), Египет ( 1,3 % ), Мальдивы ( 1,3 % ) и Куба ( 1,1 % ). Меньше 1 % съездили на Кипр и в Тунис.



«Интересно, что в период действующих ограничений в мае россияне продолжали приобретать туры в Турцию на даты после 1 июня. Количество таких туров, приобретенных россиянами в мае 2021 года, составило 2,08 % от общего объема продаж — то есть больше, чем на Мальдивы, Кубу или в Египет», — отмечают в АТОР.



Разумеется, зарубежные поездки оказались достаточно дорогими. Самой дорогой туристической путевкой, зарегистрированной в системе, стала поездка в ОАЭ почти за 2,6 млн, на Мальдивах кто-то отдохнул за 1,5 млн, на Сейшельских островах — за 840 тысяч рублей.

Среди отечественных направлений в мае 2021 года самую дорогую путёвку продали на Сахалин: тур в мае обошелся туристам в 360 тысяч рублей.