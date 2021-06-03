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Кому отпуск в ОАЭ за миллионы, кому санаторий в Кисловодске. Названы самые дорогие и популярные у россиян туристические направления в мае

Где отдыхали россияне в мае 2021 года

Восемь из десяти россиян в мае отдыхали на территории своей страны. Об этом свидетельствуют данные компании OFD.ru (оператор фискальных данных), пишет 3 июня Ассоциация туроператоров России.

Из всех, кто покупал туры, почти 80,7 % выбрали Россию, ещё 4,5 % решили провести отпуск в соседней Абхазии. Наибольшим спросом среди отечественных направлений пользовался Сочи, на втором месте — Крым, далее идут Анапа, Калининград. В Топ OFD.ru неожиданно попала и Самарская область. Популярностью пользовались и бальнеологические курорты Ставрополья: Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. По данным OFD.ru, на путевки с санаторно-курортным лечением по России в мае пришлось 46 % реализованных туров.

Остальные выбирали из небольшого числа доступных россиянам зарубежных направлений. Это ОАЭ (3,1 %), Египет (1,3 %), Мальдивы (1,3 %) и Куба (1,1 %). Меньше 1 % съездили на Кипр и в Тунис.

«Интересно, что в период действующих ограничений в мае россияне продолжали приобретать туры в Турцию на даты после 1 июня. Количество таких туров, приобретенных россиянами в мае 2021 года, составило 2,08 % от общего объема продаж — то есть больше, чем на Мальдивы, Кубу или в Египет», — отмечают в АТОР.

Разумеется, зарубежные поездки оказались достаточно дорогими. Самой дорогой туристической путевкой, зарегистрированной в системе, стала поездка в ОАЭ почти за 2,6 млн, на Мальдивах кто-то отдохнул за 1,5 млн, на Сейшельских островах — за 840 тысяч рублей.

Среди отечественных направлений в мае 2021 года самую дорогую путёвку продали на Сахалин: тур в мае обошелся туристам в 360 тысяч рублей.

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