Кому отпуск в ОАЭ за миллионы, кому санаторий в Кисловодске. Названы самые дорогие и популярные у россиян туристические направления в мае

Восемь из десяти россиян в мае отдыхали на территории своей страны. Об этом свидетельствуют данные компании OFD.ru (оператор фискальных данных), пишет 3 июня Ассоциация туроператоров России.
Из всех, кто покупал туры, почти
Остальные выбирали из небольшого числа доступных россиянам зарубежных направлений. Это ОАЭ (
«Интересно, что в период действующих ограничений в мае россияне продолжали приобретать туры в Турцию на даты после 1 июня. Количество таких туров, приобретенных россиянами в мае 2021 года, составило
Разумеется, зарубежные поездки оказались достаточно дорогими. Самой дорогой туристической путевкой, зарегистрированной в системе, стала поездка в ОАЭ почти за 2,6 млн, на Мальдивах кто-то отдохнул за 1,5 млн, на Сейшельских островах — за 840 тысяч рублей.
Среди отечественных направлений в мае 2021 года самую дорогую путёвку продали на Сахалин: тур в мае обошелся туристам в 360 тысяч рублей.