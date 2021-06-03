Петербуржец смог совладать с собой во время приговора и не оскорбить власть в третий раз

Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении Дмитрия Шмакова, отправившего угрозы и оскорбления в мессенджер следователю после приговора по делу об оскорблении власти. Мужчина смог не наступить на те же грабли в третий раз.



Коротко о сути дела — в конце октября прошлого года Шмаков выслушал приговор по уголовному делу об оскорблении представителя власти, в котором выступал обвиняемым. Несмотря на то, что ему удалось избежать реального лишения свободы, решением суда он остался недоволен. Покинув скамью подсудимых, он начал строчить следователю в WhatsApp неприличные сообщения, содержащие оскорбления и угрозы.

