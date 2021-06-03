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Петербуржец смог совладать с собой во время приговора и не оскорбить власть в третий раз

Октябрьский районный суд огласил приговор в отношении Дмитрия Шмакова, отправившего угрозы и оскорбления в мессенджер следователю после приговора по делу об оскорблении власти. Мужчина смог не наступить на те же грабли в третий раз.

Коротко о сути дела — в конце октября прошлого года Шмаков выслушал приговор по уголовному делу об оскорблении представителя власти, в котором выступал обвиняемым. Несмотря на то, что ему удалось избежать реального лишения свободы, решением суда он остался недоволен. Покинув скамью подсудимых, он начал строчить следователю в WhatsApp неприличные сообщения, содержащие оскорбления и угрозы.

Как сообщает 3 июня объединённая пресс-служба судов Петербурга, Шмаков вину признал частично, пояснив, что раскаивается в содеянном, что не собирался реализовывать свои угрозы, а написал такие сообщения, так как находился в подавленных чувствах.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев. По совокупности с приговором мирового судьи судебного участка № 17 Санкт-Петербурга от 26 октября 2020 года — 1 год 9 месяцев в ИК строгого режима.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
правильно! быдло надо Учить!
265947515
А чего не расстрел? Это вам не хухры мухры. Он же самому СЛЕДОВАТЕЛЮ! неприятные сообщения писал. А следователя требуется отправить на реабилитацию в Крым, на пол года.
AndrewBarsik
Хорошие слова в отношении власти на ум не приходят. Те, которые приходят, произносить нельзя. Таким образом, граждане лишены возможности высказать отношение к власти. Безвыходная ситуация.
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