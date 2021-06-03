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Масштабный жилой проект на 600 тыс. кв. м на юге Петербурга получил проектное финансирование на ПМЭФ

В рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко. Банк предоставит проектное финансирование и станет главным ипотечным партнером для масштабного проекта застройщика в Пушкинском районе — девять жилых кварталов на 600 тыс. кв. м жилья, 300 тыс. кв. м, коммерческой недвижимости, семь детских садов, три школы, медицинский центр.

Как отметил Денис Бортников, ВТБ давно и много работает со строительным сектором — объем действующих сделок банка с застройщиками в Санкт-Петербурге и Ленобласти составляет почти 50 млрд рублей.

— Комплексный подход к освоению территории и проектное финансирование позволит нам создать малоэтажное жилье европейского уровня, — добавил Сергей Ярошенко, — в то же время ВТБ предоставит комфортные условия ипотечного кредитования.

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