Масштабный жилой проект на 600 тыс. кв. м на юге Петербурга получил проектное финансирование на ПМЭФ

В рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко. Банк предоставит проектное финансирование и станет главным ипотечным партнером для масштабного проекта застройщика в Пушкинском районе — девять жилых кварталов на 600 тыс. кв. м жилья, 300 тыс. кв. м, коммерческой недвижимости, семь детских садов, три школы, медицинский центр.

Как отметил Денис Бортников, ВТБ давно и много работает со строительным сектором — объем действующих сделок банка с застройщиками в Санкт-Петербурге и Ленобласти составляет почти 50 млрд рублей.