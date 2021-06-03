Пожарную машину для высоких зданий спроектирует и выпустит концерн «Алмаз-Антей»

На Петербургском международном экономическом форуме — 2021 концерн «Алмаз-Антей» заключил соглашение о сотрудничестве с Брянской областью. Его цель — модернизация Брянского автомобильного завода, входящего в концерн. Общий объем инвестиций в проект может составить 5–10 млрд рублей, сообщил Михаил Подвязников. Окончательная сумма будет определена после того, как будет одобрен проект реконструкции.

Как рассказал Михаил Подвязников, Брянский автомобильный завод помимо военной будет выпускать технику гражданского назначения, в частности уже прошла испытания пожарная машина для аэродромов, которая пойдет в серию. Сейчас создается пожарная машина для высоких зданий — это совместный проект Северо-Западного регионального центра и Брянского автомобильного завода. «Чтобы выпускать новую технику, завод надо модернизировать, концерн вкладывает туда деньги, но латание оставшихся от прежних собственников дыр — это бесполезно, фактически требуется строительство нового завода, — подчеркнул Михаил Подвязников. — Уже проведен конкурс на проект строительства нового завода, и в ближайшее время он будет вынесен на утверждение правления концерна».



Также до конца года планируется создать новую автоматическую коробку передач, которой будут комплектоваться автомобили концерна. Завершить реконструкцию завода планируется к 2025 году, также к 2023-му здесь должен появиться полигон для испытаний, построенный на средства, выделенные Минпромом.