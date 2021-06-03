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Пожарную машину для высоких зданий спроектирует и выпустит концерн «Алмаз-Антей»

Северо-Западный региональный центр концерна «Алмаз-Антей» и Брянский автомобильный завод реализуют совместный проект по созданию пожарного автомобиля для высоких зданий. Об этом сообщил «Фонтанке» заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО "Алмаз — Антей"» — директор Северо-Западного регионального центра Концерна Михаил Подвязников.

На Петербургском международном экономическом форуме — 2021 концерн «Алмаз-Антей» заключил соглашение о сотрудничестве с Брянской областью. Его цель — модернизация Брянского автомобильного завода, входящего в концерн. Общий объем инвестиций в проект может составить 5–10 млрд рублей, сообщил Михаил Подвязников. Окончательная сумма будет определена после того, как будет одобрен проект реконструкции.

Фото: пресс-служба концерна «Алмаз-Антей»
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Как рассказал Михаил Подвязников, Брянский автомобильный завод помимо военной будет выпускать технику гражданского назначения, в частности уже прошла испытания пожарная машина для аэродромов, которая пойдет в серию. Сейчас создается пожарная машина для высоких зданий — это совместный проект Северо-Западного регионального центра и Брянского автомобильного завода. «Чтобы выпускать новую технику, завод надо модернизировать, концерн вкладывает туда деньги, но латание оставшихся от прежних собственников дыр — это бесполезно, фактически требуется строительство нового завода, — подчеркнул Михаил Подвязников. — Уже проведен конкурс на проект строительства нового завода, и в ближайшее время он будет вынесен на утверждение правления концерна».

Также до конца года планируется создать новую автоматическую коробку передач, которой будут комплектоваться автомобили концерна. Завершить реконструкцию завода планируется к 2025 году, также к 2023-му здесь должен появиться полигон для испытаний, построенный на средства, выделенные Минпромом.

Фото: пресс-служба концерна «Алмаз-Антей»

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