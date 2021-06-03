Фанаты скорости. Как иностранным болельщикам Евро-2021 сэкономить на связи

«Футбольный» тариф действует один месяц и стоит 835 рублей*. Подключить его можно будет с 5 июня в наиболее посещаемых салонах МТС в Петербурге и Ленинградской области. Для удобства иностранных абонентов на весь период проведения игр в России организована бесплатная линия техподдержки — в том числе на английском языке. Дозвониться на нее можно будет даже при отрицательном балансе.

Входят в предложение и дополнительные сервисы: использование онлайн-карт и навигации, возможность бронировать гостиницы, покупать билеты и заказывать такси.

Как сообщили в пресс-службе оператора, специальный тариф для болельщиков называется Fan Pack . Он включает:

«Для иностранного туриста крайне важно оставаться на связи — делиться эмоциями, переживаниями и радостными моментами с родственниками и друзьями. Чтобы сделать эту возможность максимально доступной, мы запустили наше предложение, которое позволяет существенно экономить на роуминге, чем если бы болельщик пользовался «родной» сим-картой», — отметил директор МТС в Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.



Также для любителей футбола доступны два пакета услуг на выбор. Они включают:



первый — безлимитный проездной на 3 дня на всем городском транспорте, сим-карта МТС со специальным тарифом, поддержка 24/7;

второй — все перечисленное выше плюс билетный сервис, в который входит посещение Мариинского театра и более десяти топовых музеев города. Два участника проекта, Эрмитаж и ГМЗ «Царское село», подготовили специальные сеансы для болельщиков.

Доступ к сервису дают регистрация на сайте gorussia.today и мобильное приложение GoRussia. Актуальная версия приложения появится в Google Play и Apple Store с 10 июня — перед началом первого матча.

