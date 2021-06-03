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Фанаты скорости. Как иностранным болельщикам Евро-2021 сэкономить на связи

Заграничные гости Евро-2021 всегда останутся на связи. МТС и сервис GoRussia запускают специальное предложение для тех, кто приехал в Петербург из-за рубежа. Футбольные фанаты с удобством смогут пользоваться мобильным интернетом и звонить на родину, экономя на роуминге.

Фото: gpointstudio — ru.freepik.com
Фото: gpointstudio — ru.freepik.com
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Как сообщили в пресс-службе оператора, специальный тариф для болельщиков называется Fan Pack. Он включает:

  • безлимитный интернет по России;
  • 200 минут звонков на все номера РФ;
  • 30 минут международных звонков в страны Европы, Китай, на Украину и другие государства.

Входят в предложение и дополнительные сервисы: использование онлайн-карт и навигации, возможность бронировать гостиницы, покупать билеты и заказывать такси.

«Футбольный» тариф действует один месяц и стоит 835 рублей*. Подключить его можно будет с 5 июня в наиболее посещаемых салонах МТС в Петербурге и Ленинградской области. Для удобства иностранных абонентов на весь период проведения игр в России организована бесплатная линия техподдержки — в том числе на английском языке. Дозвониться на нее можно будет даже при отрицательном балансе.

«Для иностранного туриста крайне важно оставаться на связи — делиться эмоциями, переживаниями и радостными моментами с родственниками и друзьями. Чтобы сделать эту возможность максимально доступной, мы запустили наше предложение, которое позволяет существенно экономить на роуминге, чем если бы болельщик пользовался «родной» сим-картой», — отметил директор МТС в Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Также для любителей футбола доступны два пакета услуг на выбор. Они включают:

  • первый — безлимитный проездной на 3 дня на всем городском транспорте, сим-карта МТС со специальным тарифом, поддержка 24/7;
  • второй — все перечисленное выше плюс билетный сервис, в который входит посещение Мариинского театра и более десяти топовых музеев города. Два участника проекта, Эрмитаж и ГМЗ «Царское село», подготовили специальные сеансы для болельщиков.

Доступ к сервису дают регистрация на сайте gorussia.today и мобильное приложение GoRussia. Актуальная версия приложения появится в Google Play и Apple Store с 10 июня — перед началом первого матча.

И последнее: специально для любителей футбола МТС создала туристический гид по Петербургу на английском языке. В нем собраны нетривиальные маршруты по городу, самые «вкусные» места и советы, что привезти с собой из поездки. Ссылку на гид все приезжающие болельщики увидят в приветственном SMS-сообщении при подключении.

Новости телекома.

* Организатор акции: ПАО «МТС», сроки действия акции: с 03.06.2021 по 17.07.2021. Подробнее об организаторе и условиях акции читайте по ссылке.

Фото: gpointstudio — ru.freepik.com
Фото: gpointstudio — ru.freepik.com

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