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В посёлке Ленобласти собаки дважды за месяц покусали детей

Собака напала на подростка в посёлке Сельхозтехника в Ленобласти

Полиция устанавливает хозяина собаки, которая покусала 16-летнего школьника в посёлке Сельхозтехника Бокситогорского района Ленобласти.

Как сообщает 3 июня портал 47news, накануне среди бела дня животное напало на подростка, укусив его за ногу. После оказания помощи врачей пострадавший был отправлен на амбулаторное лечение. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Отметим, что в посёлке Сельхозтехника это уже второе нападение собаки на несовершеннолетнего за месяц. 13 мая собаки там покусали пятилетнюю девочку.

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Комментарии (7)

Елена Владимирова
Следить за детьми надо
Athair
Запретить собак!
(ну или ввести налог на содержание, они от этого сразу кусаться перестают)
Агроном аэродрома
"знаю правила поведения с тех пор :))" - перцем в морду и с ноги поддых? :))
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