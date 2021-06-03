В посёлке Ленобласти собаки дважды за месяц покусали детей

Полиция устанавливает хозяина собаки, которая покусала 16-летнего школьника в посёлке Сельхозтехника Бокситогорского района Ленобласти.



Как сообщает 3 июня портал 47news, накануне среди бела дня животное напало на подростка, укусив его за ногу. После оказания помощи врачей пострадавший был отправлен на амбулаторное лечение. В настоящий момент обстоятельства произошедшего уточняются.



Отметим, что в посёлке Сельхозтехника это уже второе нападение собаки на несовершеннолетнего за месяц. 13 мая собаки там покусали пятилетнюю девочку.

