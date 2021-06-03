FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на «Фонтанке»

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
14
Печать

«Содержание будет соответствовать ценностям». «Белый Интернет» пообещали создать в России

Минпросвещения РФ хочет создать безопасный Интернет для детей

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о проекте безопасной Сети.

«Сегодня создается так называемый «белый Интернет» для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание», — цитирует 3 июня заявление Сергея Кравцова агентство «Говорит Москва».

По его словам, Россия в этом вопросе идет не по пути запретов, а по пути возможностей цифровой образовательной среды. Новые технологии должны дополнять традиционную систему образования, уверены в Минпросвещения. Министр уточнил, что в «белом Интернете» будут фильмы, книги и художественная литература.

«Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», — уточнил Кравцов.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Modest_5e4ce41f7533b
Не ясен механизм удержания школяров в белом интернете. Понятно, что подразумевается тотальное отсутствие какого-либо другого, но как раз это трудней всего обеспечить.
житель города П.
Очередная пустышка какая то. В интернет и так есть и фильмы, и книги, и всё что угодно. Каждый работает с контентом соответствующим своим ценностям. Исключение нежелательного контента +18 достигается настройками на своём ПК, гаджете и т.п.
Что ещё городить то???
264934931
а строем когда начнут водить?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний