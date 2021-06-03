«Содержание будет соответствовать ценностям». «Белый Интернет» пообещали создать в России

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о проекте безопасной Сети.



«Сегодня создается так называемый «белый Интернет» для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание», — цитирует 3 июня заявление Сергея Кравцова агентство «Говорит Москва».

По его словам, Россия в этом вопросе идет не по пути запретов, а по пути возможностей цифровой образовательной среды. Новые технологии должны дополнять традиционную систему образования, уверены в Минпросвещения. Министр уточнил, что в «белом Интернете» будут фильмы, книги и художественная литература.