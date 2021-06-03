«Прилетела из Лондона, офигела и быстро заболела». История русской англичанки

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Уроженка Ленинграда Анастасия Глиатис прилетела в свободный Петербург из скованной коронавирусным локдауном столицы Великобритании. Сначала её шокировали местные порядки, потом она влилась, а теперь заболела. Не помогли даже два укола «Спутником V». «Когда я весной только приехала в Петербург из Лондона, то ото всех шарахалась. У нас уже около года люди ходят в масках в помещениях и стараются близко не подходить друг к другу. Рестораны открывались и сразу закрывались, театры проработали неделю, мы долго жили без парикмахерских и салонов красоты. Даже в православный собор пускали только по записи, и не больше 60 человек за раз. При этом все стояли по «квадратикам», а причастие проводили из разных ложек.



За это время все привыкли сами себе готовить, самостоятельно стричься и наводить красоту, а Лондон стал похож на деревню, но очень дорогую. Всё закрыто, а людям надо как-то платить по счетам. Поэтому государство начало помогать. И это не несколько тысяч рублей избранным, а настоящие деньги почти всем нуждающимся. Например, моя знакомая парикмахер, которая приехала из Франции, получает от государства 700 фунтов в месяц, притом что обычно зарабатывала 1 500 фунтов. Это очень маленькая сумма для Лондона, хватит лишь на комнату и питание. Но выжить можно, а оформление без единой бумажки — всё через Интернет.

По британскому телевидению 24 часа рассказывают о врачах, как кто-то болеет, показывают совещания политиков на эту тему в прямом эфире. Ситуация постоянно в фокусе внимания, все осознают серьезность. В Петербурге всё совсем иначе: складывается впечатление, что коронавирус в прошлом.

Конечно, классно жить в старой реальности: открытые лица, живое общение, свобода перемещения, ночная жизнь, никто не шарахается от встречных прохожих. Насмотревшись на свободную жизнь в Петербурге (во мне всё-таки взыграла русская кровь), и я расслабилась. После сделанной прививки даже перестала надевать маску. Пошла в рестораны, захотелось в театр. В итоге: заразилась и лежу в кровати...



Я постоянно проживаю в Лондоне уже три года. У меня в Британии ВНЖ и муж. А в Петербурге — родители. В марте папа заболел, и я была вынуждена вернуться на родину, чтобы помогать. Чтобы покинуть Лондон, мне пришлось предоставить справку, что у меня отец лежит в реанимации, и только после этого мне разрешили уехать.

Улетала без прививки. Просто не успела вакцинироваться, так как там жесткая очередь и к тому моменту ещё не подошла моя возрастная категория — мне 47 лет. Поэтому решила сделать укол здесь. Я захотела вакцинироваться, в первую очередь, чтобы защитить отца, так как мне приходилось посещать много медицинских учреждений по его вопросам. 30 марта я получила первую дозу в поликлинике Приморского района, вторую — 19 апреля. В целом всё прошло легко и почти незаметно.

А ближе к 24 мая почувствовала ухудшение состояния. Сначала заболело ухо. Я, уверенная, что у меня иммунитет и это что-то другое, продолжала везде ходить. Но потом совсем поплохело: заболели тело и голова, а 25 числа пропало и обоняние. Тут я уже насторожилась. Мне повезло, что я была знакома с участковым врачом, которая ходила к родителям. Мне удалось её вызвать по сотовому телефону, и она без вопросов сделала мне ПЦР-тест. 27 мая пришел положительный результат. Теперь я в изоляции.



Что удивило — в Лондоне всегда подробно расспрашивают заболевших, где вы были и с кем контактировали. Там даже принято уточнять у знакомых: «Сдавать вас или нет?». А здесь мои походы и контакты не вызвали никакого интереса. На шестой день болезни я с трудом доходила до кухни, и сейчас в основном лежу в кровати, с температурой, тошнотой, у меня жуткая головная боль, болит грудь, лопатки, случаются приступы паники. В воскресенье, также с помощью знакомой участковой, меня направили на КТ, но там не нашли никаких повреждений в легких. Так что можно сказать, что я легко отделалась.

Конечно, делая вакцину, никто не предупреждает, что это не железный купол, что есть возможность заболеть и перенести всё не просто как легкую простуду. Но было бы не так обидно, если бы я болела без прививки. После выздоровления я планирую вернуться в Великобританию. С сертификатом о вакцинации и справкой о том, я переболела».

