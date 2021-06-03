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«Прилетела из Лондона, офигела и быстро заболела». История русской англичанки

От первого лица рассказываем историю эмигрантки Анастасии Глиатис, которая вернулась в Россию и пополнила списки коронавирусных.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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Уроженка Ленинграда Анастасия Глиатис прилетела в свободный Петербург из скованной коронавирусным локдауном столицы Великобритании. Сначала её шокировали местные порядки, потом она влилась, а теперь заболела. Не помогли даже два укола «Спутником V».

«Когда я весной только приехала в Петербург из Лондона, то ото всех шарахалась. У нас уже около года люди ходят в масках в помещениях и стараются близко не подходить друг к другу. Рестораны открывались и сразу закрывались, театры проработали неделю, мы долго жили без парикмахерских и салонов красоты. Даже в православный собор пускали только по записи, и не больше 60 человек за раз. При этом все стояли по «квадратикам», а причастие проводили из разных ложек.

За это время все привыкли сами себе готовить, самостоятельно стричься и наводить красоту, а Лондон стал похож на деревню, но очень дорогую. Всё закрыто, а людям надо как-то платить по счетам. Поэтому государство начало помогать. И это не несколько тысяч рублей избранным, а настоящие деньги почти всем нуждающимся. Например, моя знакомая парикмахер, которая приехала из Франции, получает от государства 700 фунтов в месяц, притом что обычно зарабатывала 1 500 фунтов. Это очень маленькая сумма для Лондона, хватит лишь на комнату и питание. Но выжить можно, а оформление без единой бумажки — всё через Интернет.

По британскому телевидению 24 часа рассказывают о врачах, как кто-то болеет, показывают совещания политиков на эту тему в прямом эфире. Ситуация постоянно в фокусе внимания, все осознают серьезность. В Петербурге всё совсем иначе: складывается впечатление, что коронавирус в прошлом.

Конечно, классно жить в старой реальности: открытые лица, живое общение, свобода перемещения, ночная жизнь, никто не шарахается от встречных прохожих. Насмотревшись на свободную жизнь в Петербурге (во мне всё-таки взыграла русская кровь), и я расслабилась. После сделанной прививки даже перестала надевать маску. Пошла в рестораны, захотелось в театр. В итоге: заразилась и лежу в кровати...

Я постоянно проживаю в Лондоне уже три года. У меня в Британии ВНЖ и муж. А в Петербурге — родители. В марте папа заболел, и я была вынуждена вернуться на родину, чтобы помогать. Чтобы покинуть Лондон, мне пришлось предоставить справку, что у меня отец лежит в реанимации, и только после этого мне разрешили уехать.

Улетала без прививки. Просто не успела вакцинироваться, так как там жесткая очередь и к тому моменту ещё не подошла моя возрастная категория — мне 47 лет. Поэтому решила сделать укол здесь. Я захотела вакцинироваться, в первую очередь, чтобы защитить отца, так как мне приходилось посещать много медицинских учреждений по его вопросам. 30 марта я получила первую дозу в поликлинике Приморского района, вторую — 19 апреля. В целом всё прошло легко и почти незаметно.

А ближе к 24 мая почувствовала ухудшение состояния. Сначала заболело ухо. Я, уверенная, что у меня иммунитет и это что-то другое, продолжала везде ходить. Но потом совсем поплохело: заболели тело и голова, а 25 числа пропало и обоняние. Тут я уже насторожилась. Мне повезло, что я была знакома с участковым врачом, которая ходила к родителям. Мне удалось её вызвать по сотовому телефону, и она без вопросов сделала мне ПЦР-тест. 27 мая пришел положительный результат. Теперь я в изоляции.

Что удивило — в Лондоне всегда подробно расспрашивают заболевших, где вы были и с кем контактировали. Там даже принято уточнять у знакомых: «Сдавать вас или нет?». А здесь мои походы и контакты не вызвали никакого интереса. На шестой день болезни я с трудом доходила до кухни, и сейчас в основном лежу в кровати, с температурой, тошнотой, у меня жуткая головная боль, болит грудь, лопатки, случаются приступы паники. В воскресенье, также с помощью знакомой участковой, меня направили на КТ, но там не нашли никаких повреждений в легких. Так что можно сказать, что я легко отделалась.

Конечно, делая вакцину, никто не предупреждает, что это не железный купол, что есть возможность заболеть и перенести всё не просто как легкую простуду. Но было бы не так обидно, если бы я болела без прививки. После выздоровления я планирую вернуться в Великобританию. С сертификатом о вакцинации и справкой о том, я переболела».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (27)

nuga
Заболела она как раз от вакцины,вакцинная болезнь. Когда в Индии прививали от полиэмелита вакцинами от Гейтс,то там все и заболели тем,от чего прививались,плюс парализовало многих и при чем тут маски,вирус и хождение по общественным местам? Это не ковид,а результат -один.,болезнь привитая , ради антител..Лучше самим переболеть,если придется,но многие икогда не заболеют тяжелой формой благодаря перекрестному иммунитету и клеточному от ранее перенесенных простуд другим типом короновирусов,иначе человек ,как вид давно бы вымер. Только на страхе идет вся вакцинация от сезонных вирусов,это не оспа,от которой один раз на всю жизнь.Ежегодные прививки от гриппа породили более страшные вирусы.Эбола,атипичная пневмания,Ковид и т д.Лучше гриппом переболеть.
VBJ
До чего возрос уровень журналистики. Я уж подумал, что слово "офигела" употребила жительница Британии с петербургскими корнями. Оказывается, это авторо заголовка с "Фонтанки" - словарный запас, вероятно, позволяет.
michailPotapov
Зеваю... слабовато...подключайте докторпитер(С) для написания концентрированного бреда по теме.
Барановируса
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