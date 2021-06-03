Водитель не справился с нагруженным «Вольво» на дороге Зуево — Новая Ладога.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, ДТП произошло накануне около деревни Новая. Большегруз сложился, снёс остановку, бетонные блоки выпали из кузова и рассыпались по дороге.
Машина ехала на приличной скорости, остановочный павильон восстановлению не подлежит, отмечают в пресс-службе. К счастью, никто не пострадал.
«Это ДТП — наглядное доказательство, что контроль движения большегрузов важен», — добавили в комитете.