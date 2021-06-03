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Шаланда с перегрузом в Ленобласти разметала остановку и засыпала бетоном

Водитель не справился с нагруженным «Вольво» на дороге Зуево — Новая Ладога.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, ДТП произошло накануне около деревни Новая. Большегруз сложился, снёс остановку, бетонные блоки выпали из кузова и рассыпались по дороге.

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Машина ехала на приличной скорости, остановочный павильон восстановлению не подлежит, отмечают в пресс-службе. К счастью, никто не пострадал.

«Это ДТП — наглядное доказательство, что контроль движения большегрузов важен», — добавили в комитете.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Небось эта остановка за миллион рублей была. + торжественное открытие. Водила устанет расплачиваться.
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