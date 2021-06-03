Футболистов «Ахмата» дисквалифицировали за драку во время матча

Хамзат Хажмухамбетов, Ислам Альсултанов, Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев, Билал Ахъядов получили шестиматчевую дисквалификацию за участие в массовой драке. Турпал-Али Ибишев дисквалифицирован на две игры за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча, а Лечи Садулаев отстранен на восемь матчей за участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение в адрес официального лица.

Сразу восемь игроков футбольной команды «Ахмат» были отстранены за потасовку в матче молодежного первенства России против московского «Локомотива». Как сообщили 3 июня в пресс-службе РФС, такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет федерации.

Также на шесть матчей за участие в массовой драке был дисквалифицирован футболист московского «Локомотива» Артем Карпукас. Ранее руководство «Ахмата» отстранило от тренировок Садулаева, Джакуева и Ибишева.



Инцидент произошел во время матча молодежного первенства 27 мая в Грозном. Со счетом 5:1 выиграл «Локомотив». В конце встречи возник конфликт между игроками после удаления одного из них. Удаленный футболист толкнул судью, затем в драку включились несколько других игроков, которые впоследствии были удалены. В ходе конфликта пострадало два футболиста «Локомотива».



По итогам молодежного первенства «Локомотив» занял пятое место, набрав 53 очка в 28 турах, «Ахмат» финишировал на шестой строчке с 46 очками.

