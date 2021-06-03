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Иванов: ВСМ Москва — Петербург собираются продлить до Хельсинки

Россия предложила Финляндии продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Петербург до Хельсинки.

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал о проекте ВСМ Москва — Петербург — Хельсинки. «Я предложил продолжить эту ВСМ из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Лишь 200 км в Финляндии необходимо будет построить, все остальное будет построено на российской стороне», — цитирует 3 июня заявление Сергея Иванова на ПМЭФ «Интерфакс».

По его словам, продление высокоскоростной железнодорожной магистрали будет иметь положительный эффект для соседней страны. Он полагает, что проект также даст толчок развитию туризма.

«Например, поезд отправляется из Москвы с остановками лишь в Санкт-Петербурге, а затем в Хельсинки», — добавил Иванов.

Минтранс РФ начал рассматривать продление магистрали Москва — Петербург до финской столицы в прошлом году.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час.

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Комментарии (2)

tsodd
Зачем на поезде из Москвы ехать в Хельсинки, за фейри или рыбой? С собой в клетчатых сумках в Москву везти?
Ser_N0771
я что-то пропустил... ВСМ существует?
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