Иванов: ВСМ Москва — Петербург собираются продлить до Хельсинки

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал о проекте ВСМ Москва — Петербург — Хельсинки. «Я предложил продолжить эту ВСМ из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Лишь 200 км в Финляндии необходимо будет построить, все остальное будет построено на российской стороне», — цитирует 3 июня заявление Сергея Иванова на ПМЭФ «Интерфакс» .

По его словам, продление высокоскоростной железнодорожной магистрали будет иметь положительный эффект для соседней страны. Он полагает, что проект также даст толчок развитию туризма.



«Например, поезд отправляется из Москвы с остановками лишь в Санкт-Петербурге, а затем в Хельсинки», — добавил Иванов.



Минтранс РФ начал рассматривать продление магистрали Москва — Петербург до финской столицы в прошлом году.

