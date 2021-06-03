Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России

По стране наблюдается незначительный рост: накануне было зафиксировано 8 832 заболевших. В Петербурге ситуация аналогичная — 841 заразившийся за 24 часа против 828 вчера. Летальная статистика практически застыла на месте: 393 человека умерли по России (394 накануне), из них 39 в Северной столице (36 вчера).



На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва ( 2 876 ), на втором Петербург, на третьем — Московская область (770). За весь период пандемии в России было зафиксировано 5 млн 99 тыс. 182 случая коронавируса, 122 660 человек умерли.

