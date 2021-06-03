По стране наблюдается незначительный рост: накануне было зафиксировано
На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва (
Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России
За последние сутки в России выявили
По стране наблюдается незначительный рост: накануне было зафиксировано
На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва (
Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter