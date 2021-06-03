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Заболеваемость коронавирусом растет в Петербурге и по России

За последние сутки в России выявили 8 933 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 3 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По стране наблюдается незначительный рост: накануне было зафиксировано 8 832 заболевших. В Петербурге ситуация аналогичная — 841 заразившийся за 24 часа против 828 вчера. Летальная статистика практически застыла на месте: 393 человека умерли по России (394 накануне), из них 39 в Северной столице (36 вчера).

На первом месте по количеству заболевших по-прежнему Москва (2 876), на втором Петербург, на третьем — Московская область (770). За весь период пандемии в России было зафиксировано 5 млн 99 тыс. 182 случая коронавируса, 122 660 человек умерли.

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Комментарии (1)

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В смысле летальная статистика застыла, люди каждый день новые умирают
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