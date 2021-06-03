Смольный назвал места, где нельзя продавать алкоголь на Евро-2020. Барам разрешат, но не навынос

На время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге ограничивается розничная продажа алкогольной продукции. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.



Запрет на розничную продажу алкоголя действует только на территориях, прилегающих к:

