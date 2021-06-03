Смольный назвал места, где нельзя продавать алкоголь на Евро-2020. Барам разрешат, но не навынос

На время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге ограничивается розничная продажа алкогольной продукции. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
Запрет на розничную продажу алкоголя действует только на территориях, прилегающих к:
- стадиону на Крестовском острове за день до проведения на нём матчей и в день их проведения;
- зоне болельщиков на Конюшенной площади с 11 июня по 11 июля;
- зоне публичного просмотра матчей на Дворцовой площади с 1 по 11 июля;
- тематическому парку футбола на территории СК «Юбилейный» с 11 июня по 11 июля.
Запрет не распространяется на предприятия общественного питания: рестораны, бары, кафе и буфеты. Но потреблять алкоголь можно только на территории заведения. Поэтому торгующие в розницу продавцы «должны принимать меры по исключению продажи алкогольной продукции «навынос». «Отпуск алкогольной продукции должен осуществляться исключительно в розлив, покупателям должны быть предоставлены условия для потребления алкогольной продукции в объекте общественного питания», — отмечается в сообщении.
Нарушение этих требований влечёт наложение административного штрафа.