Концерн «Алмаз-Антей» найдет кадры для высокотехнологичной промышленности в Новгородской области

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и Новгородская область заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.
Как заявил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, концерн планирует совместно с регионом развивать производственную кооперацию, научный потенциал, систему подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.
Сотрудничество, в частности, предполагается обеспечить за счет трансфера гражданских технологий Концерна в учебный процесс. Например, осенью 2020 года образовательные учреждения Новгородской области получили от «Алмаз-Антея» 3D-принтеры.