FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на "Фонтанке"

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Концерн «Алмаз-Антей» найдет кадры для высокотехнологичной промышленности в Новгородской области

АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и Новгородская область заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: пресс-служба концерна «Алмаз-Антей»
ПоделитьсяПоделиться

Как заявил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, концерн планирует совместно с регионом развивать производственную кооперацию, научный потенциал, систему подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Сотрудничество, в частности, предполагается обеспечить за счет трансфера гражданских технологий Концерна в учебный процесс. Например, осенью 2020 года образовательные учреждения Новгородской области получили от «Алмаз-Антея» 3D-принтеры.

Фото: пресс-служба концерна «Алмаз-Антей»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний