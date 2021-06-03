FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на "Фонтанке"

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
1
Печать

Платные дороги обеспечат мобильной связью. На «М-11» уже построено 97 базовых станций на всем пути

МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении скоростных платных автотрасс телеком-инфраструктурой. Завершив проект по созданию телеком-инфраструктуры на трассе М-11, теперь компании подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга и других магистралей.

«В конце 2020 года совместно с компанией «Автодор» мы завершили проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 «Нева», проходящей между Москвой и Санкт-Петербургом, — рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. — В дополнение к существующей инфраструктуре связи МегаФоном было построено вдоль трассы М-11 97 базовых станций, которые обеспечили 2G- и 4G-покрытие на всем протяжении пути».

ПоделитьсяПоделиться

«Мы первыми в дорожной отрасли на системной основе начали сотрудничать с федеральными операторами сотовой связи. Хорошим примером стал проект М-11 «Нева». Надеюсь, что в ближайшее время и на остальных трассах Госкомпании мы сможем совместными усилиями сделать высокоскоростную сотовую связь доступной пользователям на каждом километре», — заявил заместитель председателя правления по развитию собственных видов деятельности ГК «Автодор» Георгий Чичерин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Не так надо. "Платные дороги обеспечат платной мобильной связью". :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний