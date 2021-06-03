Платные дороги обеспечат мобильной связью. На «М-11» уже построено 97 базовых станций на всем пути

МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении скоростных платных автотрасс телеком-инфраструктурой. Завершив проект по созданию телеком-инфраструктуры на трассе М-11, теперь компании подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга и других магистралей.

«В конце 2020 года совместно с компанией «Автодор» мы завершили проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 «Нева», проходящей между Москвой и Санкт-Петербургом, — рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. — В дополнение к существующей инфраструктуре связи МегаФоном было построено вдоль трассы М-11 97 базовых станций, которые обеспечили 2G- и 4G-покрытие на всем протяжении пути».