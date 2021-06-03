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Из Смольного уходит один из последних представителей команды Полтавченко

Смольный покинул глава комитета финансового контроля Александр Жуков

Александра Жукова освободили от должности председателя комитета государственного финансового контроля Петербурга. Об этом утром 3 июня сообщает пресс-служба Смольного.

«Временное исполнение обязанностей председателя Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга с 4 июня 2021 года возложено на заместителя председателя Комитета государственного финансового контроля Сергея Макеева», — говорится в сообщении Смольного.

Отметим, Жуков был одним из последних представителей команды предыдущего губернатора Георгия Полтавченко. В Смольный он пришел в конце 2013 года.

Александр Жуков родился в 1972 году. В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности экономика и управление в машиностроении. Дополнительно обучался на факультете высшего экономического образования в Университете Polytechnic IJselland (Нидерланды) по программе деловое управление. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный политехнический университет по специальности юриспруденция. Кандидат экономических наук (тема диссертации «Экономические методы защиты от рисков при реализации нефтегазовых проектов», Санкт-Петербургский государственный горный университет, 2011 год). В 1996 году стал главным специалистом Псковского отделения Северо-Западного регионального центра Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю. В 2006 году стал заместителем руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в городе Санкт-Петербурге, в 2007 — его руководителем. В 2010 вручена благодарность президента РФ за заслуги в области экономики и финансовой деятельности.

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