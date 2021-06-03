Из Смольного уходит один из последних представителей команды Полтавченко

Александра Жукова освободили от должности председателя комитета государственного финансового контроля Петербурга. Об этом утром 3 июня сообщает пресс-служба Смольного.
«Временное исполнение обязанностей председателя Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга с 4 июня 2021 года возложено на заместителя председателя Комитета государственного финансового контроля Сергея Макеева», — говорится в сообщении Смольного.
Отметим, Жуков был одним из последних представителей команды предыдущего губернатора Георгия Полтавченко. В Смольный он пришел в конце 2013 года.