FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +23
73.50р89.69р
ТЕМА ДНЯ

ПМЭФ-2021. Онлайн на "Фонтанке"

ПМЭФ-2021А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
9
Печать

Депутат Госдумы боксер Валуев ночью вызвал пожарных. В бытовке, что сгорела за забором его дачи под Петербургом, нашли погибшего

Николай Валуев сообщил о пожаре с погибшим под Петербургом

Пожарные выезжали ночью на тушение огня в деревню Сярьги. Рядом с загородным домом депутата Госдумы Валуева горела бытовка.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня, около двух ночи в МЧС области поступило сообщение о возгорании в Садовом проезде в деревне Сярьги Всеволожского района области. Огонь пожарные быстро потушили, а при разборе сгоревшего вагона-бытовки нашли человеческие останки. В заявителе сотрудники МЧС с удивлением узнали знаменитого боксера, а ныне депутата Госдумы от «Единой России». Он сообщил, что увидел пожар за забором своего дома и вызвал огнеборцев. Кто жил в бытовке, которая появилась в Садовом проезде в 2008 году, он не знал.

Устанавливается личность погибшего. Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

montero3
Скоро выборы...
VF812
еще одного старичка мочкпнул?
261864151
Человек погиб, а вы забавляетесь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний