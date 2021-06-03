Депутат Госдумы боксер Валуев ночью вызвал пожарных. В бытовке, что сгорела за забором его дачи под Петербургом, нашли погибшего

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня, около двух ночи в МЧС области поступило сообщение о возгорании в Садовом проезде в деревне Сярьги Всеволожского района области. Огонь пожарные быстро потушили, а при разборе сгоревшего вагона-бытовки нашли человеческие останки. В заявителе сотрудники МЧС с удивлением узнали знаменитого боксера, а ныне депутата Госдумы от «Единой России». Он сообщил, что увидел пожар за забором своего дома и вызвал огнеборцев. Кто жил в бытовке, которая появилась в Садовом проезде в 2008 году, он не знал.
Устанавливается личность погибшего. Проводится проверка.