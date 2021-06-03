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Протасевич предположил, что его задержание в Минске может быть связано с личным конфликтом

Один из основателей Nexta Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска, считает, что его арест может быть связан с личным конфликтом с одним из его соратников. По его мнению, его могли подставить.

«У меня был личный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный», — заявил Протасевич в ходе допроса, видеофрагмент которого был продемонстрирован в фильме «Рейс «Афины — Вильнюс». Разбор полета», показанном 2 июня в эфире телеканала ОНТ. Этот человек, по словам Протасевича, связан с хакерами, которые занимались лжеминированием, и в последние дни конфликт обострился. «Он сказал, что у нас будут проблемы, у нас два с тобой таких сильных лидерских характера. И у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы», — передал он на видео слова своего знакомого. При этом Протасевич подчеркнул, что не знает, является ли арест следствием этого конфликта.

Протасевич отметил, что единственный раз упомянул, куда и на каком самолете отправится, в рабочем чате за 40 минут до вылета. «Там [в чате] был и этот человек, и случается такая ситуация. <...> Одной из первых вещей, о которой я подумал, что меня реально просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу!» — подчеркнул Протасевич.

Он также рассказал, что обсуждал с представителями оппозиции развитие протестного движения в Белоруссии. «Сейчас активности просто нет. Сейчас ее не может быть. Еще на тот момент, когда я был в Вильнюсе, открыто говорил — сейчас уличная активность не нужна. Как минимум надо ждать, когда накалится ситуация в экономике, чтобы люди выходили за миской похлебки», — считает Протасевич (цитата по ТАСС).

Рейс Афины — Вильнюс сел в Минске 23 мая после того, как экипажу сообщили о бомбе на борту. По данным авиакомпании, информацию о минировании передали белорусские диспетчеры, они же дали указание посадить самолёт. Данные о минировании не подтвердились. При проверке был задержан Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Оба были арестованы и отправлены в СИЗО.

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Комментарии (6)

261933551
Я вполне допускаю, что в фильме ОНТ говорится неправда. Но хотелось бы увидеть опровержение в таком случае.
Было письмо в 12.25?
Военный самолет взлетел после разворота гражданского?
Если эта запись переговоров неточная, где тогда точная? Почему её не публикуют?
Если пилот не сам принимал решение о развороте, то пусть он нам об этом расскажет!
nuga
Слив мамкина революционера западными спецслужбами,вот что произошло.Навального тоже слили.Называется это их новоязом-канализирование.А мамкин революционер это не понял в силу слабых умственных данных. Сетивые революционеры разжигатели.В ЛНР есть смертная казнь,Протасевич вполне может под неё попасть,если его выдадут.
Жора__
если отдать Луку в руки этих коновалов, то он к вечеру зачитает по телевизору, что разорял Россию путём получения невозвратных кредитов и являлся японским шпионом! (((
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