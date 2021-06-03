Протасевич предположил, что его задержание в Минске может быть связано с личным конфликтом

Один из основателей Nexta Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска, считает, что его арест может быть связан с личным конфликтом с одним из его соратников. По его мнению, его могли подставить.



«У меня был личный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный», — заявил Протасевич в ходе допроса, видеофрагмент которого был продемонстрирован в фильме «Рейс «Афины — Вильнюс». Разбор полета», показанном 2 июня в эфире телеканала ОНТ. Этот человек, по словам Протасевича, связан с хакерами, которые занимались лжеминированием, и в последние дни конфликт обострился. «Он сказал, что у нас будут проблемы, у нас два с тобой таких сильных лидерских характера. И у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы», — передал он на видео слова своего знакомого. При этом Протасевич подчеркнул, что не знает, является ли арест следствием этого конфликта.

