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Умер актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»

В Санкт-Петербурге скончался актер и каскадер Андрей Погребинский. Ему было 45 лет.

О смерти сообщают в соцсетях. Под последним постом в инстаграме актёра много соболезнований. «Ушел из жизни актер и каскадер Андрей Погребинский. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память», — пишет кинокомпания «Триикс Медиа» в Facebook. На портале Kino-teatr.ru указано, что он умер 2 июня.

Скриншот из www.instagram.com/pogrebinski_andrei
Скриншот из www.instagram.com/pogrebinski_andrei
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Андрей Погребинский родился 13 февраля 1976 года в Ленинграде. В 2002 году он окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета, актёрского образования он не имел. Будучи мастером спорта по баскетболу, сначала стал сниматься в кино как каскадёр, а затем начал играть эпизодические роли. В общей сложности он участвовал более чем в 50 фильмах, известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Мажор», «Морские дьяволы», «Ментозавры», «Дружина», «Ментовские войны».

Скриншот из www.instagram.com/pogrebinski_andrei
Скриншот из www.instagram.com/pogrebinski_andrei

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Комментарии (1)

Петр Петров
Сколько сериалов про мусаров, а они все равно в обществе в порицании!!!
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