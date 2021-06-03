В Санкт-Петербурге скончался актер и каскадер Андрей Погребинский. Ему было 45 лет.
О смерти сообщают в соцсетях. Под последним постом в инстаграме актёра много соболезнований. «Ушел из жизни актер и каскадер Андрей Погребинский. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память», — пишет кинокомпания «Триикс Медиа» в Facebook. На портале Kino-teatr.ru указано, что он умер 2 июня.
Андрей Погребинский родился 13 февраля 1976 года в Ленинграде. В 2002 году он окончил факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета, актёрского образования он не имел. Будучи мастером спорта по баскетболу, сначала стал сниматься в кино как каскадёр, а затем начал играть эпизодические роли. В общей сложности он участвовал более чем в 50 фильмах, известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Мажор», «Морские дьяволы», «Ментозавры», «Дружина», «Ментовские войны».