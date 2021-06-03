Токио заявило Москве протест из-за задержания японского судна

Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило российским властям протест в связи с задержанием в Охотском море японской рыболовецкой шхуны. Об этом на пресс-конференции 3 июня заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.



«Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне. Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», — цитирует РИА Новости слова японского генсека.

