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Токио заявило Москве протест из-за задержания японского судна

Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило российским властям протест в связи с задержанием в Охотском море японской рыболовецкой шхуны. Об этом на пресс-конференции 3 июня заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

«Российская сторона утверждает, что лов японским судном велся в российской эксклюзивной экономической зоне. Японская сторона настаивает, что промысел был в японской эксклюзивной экономической зоне. Мы считаем, что действия российской стороны неприемлемы, в связи с чем по дипломатическим каналам в Москве, Южно-Сахалинске и Токио был заявлен протест», — цитирует РИА Новости слова японского генсека.

Япония требует у России немедленно освободить японское судно «№ 172 Эйхо-мару» и находящихся на нем рыбаков.

«Получено подтверждение, что проблем со здоровьем у экипажа судна не наблюдается. Они также обеспечены питьевой водой и продуктами питания», — добавил Като.

В конце мая российские пограничники задержали рыболовецкую шхуну «№ 172 Эйхо-мару» под флагом Японии в российской экономической зоне в Охотском море за незаконный промысел в исключительной экономической зоне РФ. В заявлении пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области отмечалось, что экипаж шхуны не выполнил требование пограничников об остановке и предпринял попытку скрыться. По данным пограничников, в ходе преследования судно-нарушитель опасно маневрировало и создавало угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблем. В целях пресечения противоправной деятельности была произведена предупредительная стрельба, после чего шхуна легла в дрейф. При осмотре на ее борту обнаружили живого краба, варено-мороженую крабовую продукцию, а также промысловое оборудование. Судно задержано и доставлено в порт Корсакова (Сахалин) для проведения разбирательства, сообщили в ФСБ. Японская сторона заявила, что перед конвоированием японские рыбаки сообщили о том, что со стороны российских пограничников были произведены сигнальные выстрелы.

26 мая неподалёку произошёл другой инцидент. Российское судно «Амур» шло из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Японское судно перевернулось, однако сообщение о ЧП поступило с «Амура». Экипаж российской шхуны подобрал японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. Пострадавших среди находившихся на «Амуре» моряков не было, никого из членов экипажа не арестовали. Капитан судна на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии. Как сообщили 3 июня в генеральном консульстве России в Саппоро, Япония изъяла с «Амура» необходимые для выхода в море документы.

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