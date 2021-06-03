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Аномальная жара идёт в Петербург: в прогнозе синоптиков на ближайшие дни — плюс 28

В Петербурге ожидается сильное потепление

Лето в Северной столице разгулялось. Синоптики обещают почти ясные дни и температуру выше нормы, сегодня — до плюс 25 градусов, завтра — до 27, и дальше — больше.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июня в Петербурге ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер слабый. С ночных 9–11 градусов воздух днём прогреется до 23–25, у водоёмов местами до 20.

Это уже повышенная для начала июня температура. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает от 8 до 21 градуса в течение суток и облачно с прояснениями. Самое холодное 3 июня выдалось в 1962 году, плюс 1, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 28 градусов, напоминает «Яндекс».

В ночь на 4 июня погода уже совсем для прогулок — 10–12 градусов, а днём — 25–27. А в субботу и вовсе 26–28 градусов жары.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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