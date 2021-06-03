Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 июня в Петербурге ожидается малооблачная погода, без осадков, ветер слабый. С ночных 9–11 градусов воздух днём прогреется до 23–25, у водоёмов местами до 20.



Это уже повышенная для начала июня температура. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день бывает от 8 до 21 градуса в течение суток и облачно с прояснениями. Самое холодное 3 июня выдалось в 1962 году, плюс 1, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 28 градусов, напоминает «Яндекс».

